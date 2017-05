El reconocimiento de Salvem el Botànic

La coordinadora Salvem el Botànic nació en 1995 y la Associació de Veïns del Botànic participó activamente, al igual que la Associació Cultural Institut Obrer y la de Antiguos Alumnos de Colegio de San José de los jesuitas, en la exposición Botànic-Jesuïtes. Un paisatge compartit, que se llevó a cabo en el Jardín Botánico de Valencia, en 2008. Fue entonces cuando mayor oportunidad tuve de recuperar la amistad y participar en la exposición con Carles Dolç y su compañero arquitecto Josep María Sancho, quienes dejaron escrito: «de la devaluació al rescat d´un paisatge», que viene a ser la metáfora que resume la vida del ciudadano comprometido con la sociedad para recuperar lo que le pertenece y legar a las generaciones posteriores lo que les corresponde.

En los últimos años de la dictadura, la defensa de causas justas, que hoy todos los ciudadanos disfrutan y apenas algunos reconocen, como la de El llit es nostre i el volem verd, mediante la participación popular y la exposición llevada a cabo en el Ateneo Mercantil de Valencia, en 1974, exponiendo la reivindicación para que el cauce del río Túria no se convirtiera en un sinfín de autopistas, o la de El Saler per al poble, impidiendo el desarrollo urbanístico que se pretendía, fueron los precedentes inmediatos de los actuales, Per L´Horta, Salvem el Cabanyal o Salvem el Botànic.

Hacer público el reconocimiento que merece la coordinadora Salvem el Botànic cuando anuncia con satisfacción el deber cumplido, supone recordar, como hizo Pasqual Requena, su portavoz, que, sin aquellas movilizaciones, hoy no seríamos lo que somos, y, añadamos, continuamos siéndolo en la medida que no nos detengamos. Es a la generación anterior a la que también cabe justo reconocimiento al repasar los veintidós años de la incansable labor de Salvem el Botànic, que viene a suponer una bocanada de aliento ante la actual «melancolía de la izquierda» a la que se refirió el exrector Pedro Ruiz. Así, cuando Eva Dénia, siempre junto a las justas reivindicaciones del Botànic, nos regala su interpretación de Quan abril era abril, recordándonos «Pluja, pluja, quan plourà?...Quan tornaràs al camp els seus colors?», trae a nuestra memoria que «esta aigua fina, pluja d´or», de la generación anterior, viene a fructificar en Salvem el Botànic, mostrando su compromiso cívico con nuestra ciudad.