Cómo reducir la muerte por atropello de ciclistas en carretera

Llevo 40 años empleando la bici como medio de transporte en la ciudad y para hacer turismo en vacaciones. Con esta larga experiencia, la vida me ha traído a la redacción de proyectos de redes de carriles bicis, además del diseño de itinerarios de cicloturismo entre el patrimonio cultural y natural valenciano. Y a lo largo de estas cuatro décadas, también he visto morir en la ciudad y en las carreteras centenares de ciclistas atropellados por vehículos a motor. La última década, con la consolidación de la bici como medio de transporte en muchas ciudades españolas, además de la moda de las BTT y la continuación de las prácticas del ciclismo deportivo por carretera, estas muertes han ido en aumento por la mayor cantidad de bicis rodando por las carreteras, por el aumento del parque automovilístico y por la mejora de las carreteras que permite circular a grandes velocidades. Son estos los motivos principales que provocan la muerte por atropello de muchos de los usuarios de la bicicleta. Aquí van algunas propuestas y reflexiones para intentar aspirar a la mortalidad cero en las carreteras.

Para evitar los atropellos de ciclistas por parte de los vehículos a motor en las carreteras, la reducción de velocidad fuera de las autovías y autopistas debería ser radical, puesto que dada la densa malla de autopistas a la que nos ha traído la sociedad las últimos décadas con gran parte de los fondos estructurales europeos dedicados a la construcción de autopistas, las distancias a recorrer fuera de ellas se podrían cubrir a más bajas velocidades. Con esta nueva realidad, fuera de las autopistas la velocidad debería limitarse a un máximo de 80 km/h en las carreteras nacionales y autonómicas radiales. El resto de carreteras locales, municipales y los caminos rurales y de montaña, deberían estar limitadas a 40 km/h. Y todo regulado y controlado por radares y una política de sanciones ejemplares. Con esta medida de actuación sobre los límites de velocidad, disminuirían radicalmente las muertes de ciclistas por atropello. Y también las muertes por accidentes de tráfico de los conductores de vehículos a motor.

No obstante, la muerte de ciclistas en carretera continuaría, puesto que hay una variable sobre la que no se podría actuar: la intensidad media diaria (IMD) de vehículos que circulan por cada carretera. Es actualmente tan alta en todas las carreteras nacionales y radiales autonómicas, y tan estrechos los arcenes que aun circulando los vehículos a motor a 80 km/h, siempre habrá algún conductor que podría sufrir algún despist, acabando por atropellar a algún ciclista. Pensemos que actualmente en las carreteras coinciden miles y miles de vehículos con centenares y centenares de bicicletas. Yo me hago cruces cada vez que observo a grupos de ciclistas de jubilados que cada día ruedan, pongamos por caso, por la carretera comarcal que une Alzira con Tavernes de la Valldigna (los fines de semana son muchos más, puesto que también rueda con los clubes ciclistas gente joven). Y evidentemente, por las carreteras actuales no se rueda a menos de 80 km/h como yo propongo que se haga, sino que se conduce a más de 100 ó 110 km/h, a pesar de estar limitada la velocidad a 90 en vías comarcales y a 100 en carreteras nacionales.

La consecuencia de la situación actual ya la conocemos: un goteo constante de muertos en carretera que no han solucionado normas como la distancia de separación para los adelantamiento de 1,5 metros, ni la circulación en paralelo del ciclistas ni la utilización del casco en carretera. Todo esto son parches que no permiten enfrentar de cara el verdadero problema, que es el exceso de velocidad, la mejora de los trazados y el firme de las nuevas carreteras del siglo XXI, las altas IMD actuales y la fragilidad de los ciclistas. Con las condiciones actuales, o bien se obliga a los ciclistas aficionados a pedalear por las vías de servicio de las nuevas carreteras y se les prohíbe circular en horas punta por carreteras nacionales y radiales comarcales, o continuarán muriendo por decenas cada año. Inevitablemente, muy especialmente, mientras no se pacifique el tránsito actuando sobre la velocidad y no haya caminos o carriles bicis para ciclistas en cada comarca donde entrenar. De momento, con la situación actual de nuestras carreteras yo no saldría a entrenar, y si tuviera un hijo aficionado al ciclismo de carretera, le prohibiría entrenar tal como hoy observo a muchos ciclistas por estas carreteras actuales con límites de velocidad y permisividades criminales, tanto para los ciclistas como para los mismos conductores.

Como no va a haber cambios a medio plazo como los que sugiero, como mínimo se le podría pedir a la DGT que recomendara a los ciclistas de carretera de no entrenaran por las carreteras nacionales y las vías radiales autonómicas que son las que tienen IMD peligrosísimas. El aviso podría ser más o menos así: «La DGT recomienda no circular en bicicleta por las carreteras nacionales y radiales autonómicas por lo peligroso que resulta en la actualidad por el intenso tráfico a motor y las velocidades a las que se circula por ellas legalmente». A ver si hay suerte, ya que nos estamos jugando la vida de muchas personas inocentes.