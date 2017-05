Sangre en Caracas

Vale. Puede ser que los 41 muertos de las últimas manifestaciones en Venezuela sean falsos y hayan sido extraídos de las morgues cotidianas que sitúan a este país como el segundo más violento del mundo con 78 asesinatos al día, 91 cada 100.000 habitantes. Puede que el opositor Leopoldo López haya sido justamente condenado a 13 años de cárcel por organizar un golpe de Estado, con sus milicos, sus cuartelazos y sus tanquetas y unas algaradas en las que perdieron la vida de forma no explicada otras 43 personas. Puede que la Judicatura venezolana sea un ejemplo de justicia ciega a la que no le tiembla el pulso para disolver la Asamblea Nacional que preparaba la destitución del presidente Nicolás Maduro. Y puede que el mismo Maduro sea un digno sucesor de Stalin, Mao, Fidel, Chávez y todos aquellos mandatarios que nunca se despojaron del uniforme caqui o del chándal multicolor para mostrar a sus pueblos su vigilia permanente.

Puede también que la corresponsal de TVE, Nuria Ramos, sea en realidad una asalariada de la CIA que entrevista hambrientos ficticios en las basuras rebuscando desperdicios para alimentar a sus proles. Puede que los medios de comunicación acomodados de todo el mundo estén firmemente interesados en que la nación bolivariana se convierta en un estado fallido para que el fantasma del socialismo no se extienda por el subcontinente. Y puede también que desde que comenzaron las calumnias sobre la financiación de Podemos en España, estos mismos medios coloquen en el disparadero informativo cualquier mínimo detalle sobre Venezuela para magnificar su decadencia y ensuciar el ascenso de Pablo Iglesias. Puede, en definitiva, que quienes no se explican las estanterías vacías de comida en los almacenes desconozcan el hecho de que los 3 millones de barriles de petróleo al día, décimo productor mundial, sean insuficientes para frenar el bloqueo financiero que sufre el país por parte de las agencias de calificación.

Puede que haya, en efecto, una confabulación mundial contra la Venezuela de Maduro. Y puede también que cuando todos los vehículos circulan en contra de uno, no sean ellos los que se equivocan. Pero una cosa está clara. En derechos humanos vitales, desde la democracia radical, no cabe ni el hooliganismo ni la identidad sectaria. Ni Venezuela, ni México. Todo es el mismo terror y si me apuran la misma sangre.