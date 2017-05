Intersindical, 15 anys –i més– de lluita sindical i social

L´11 de maig de 2002 es reuní el Congrés de Constitució de la Intersindical Valenciana a la ciutat de València. Hi participaren tres-centes delegades i delegats de la Federació de Sindicats de Treballadores i Treballadors del País Valencià, el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l´Administració (STA) i la Plataforma Unitària de Treballadores i Treballadors (PUT). Tots tres sindicats tenien una història i una experiència important en els seus respectius àmbits laborals. Així, STEPV (membre de la Federació) es fundà l´any 1976, mentre STA ho féu el 1992 i el PUT, el 1997.

Al llarg del temps, Intersindical Valenciana ha anat incorporant-hi altres sindicats que comparteixen el mateix model sindical. A hores d´ara, i després de diverses fusions i integracions, en formen part: Sindicat Ferroviari (SF), Treballadores i Treballadors per la Unitat de Classe (TUC), Col·lectius Autònoms de Treballadores i Treballadors (CAT), Organització Sindical Unitària de Treballadores i Treballadors (OSUT), Sindicat de Treballadores i Treballadors de la Indústria, Serveis i Comerç (STICS), Intersindical Salut, Sindicat de Treballadores i Treballadors del Metall (STM), Sindicat de Treballadores i Treballadors de les Administracions Públiques i dels Serveis (STAS), STEPV, Sindicat de Persones Pensionistes i Jubilades i Intersindical Jove.

La decisió de convergir en una nova confederació sindical fou fruit d´un procés de debat i d´unitat d´acció molt intens que va durar uns quants anys. En l´exitós procés es va valorar la necessitat de crear una alternativa sindical de classe, valenciana, confederal, autònoma, assembleària, feminista, democràtica, reivindicativa, combativa i plural que havia de servir per defensar realment els interessos de la classe treballadora i del nostre país, més enllà de les pràctiques sindicals que aposten per la concertació social i on es prenen les decisions en les cúpules. Sabíem, i sabem, que el camí no anava a ser fàcil perquè el règim del 78 va apostar pel bisindicalisme i ho va deixar tot ben lligat: amb una llei electoral sindical que n´afavoreix l´exclusivitat i dificulta la irrupció d´altres forces sindicals.

Com canta Raimon: «Venim d´un silenci, antic i molt llarg, de gent que va alçant-se, des del fons dels segles, de gent que anomenen, classes subalternes» i, malgrat les adversitats, anem fent camí. Som el sindicat majoritari i representatiu en diversos àmbits laborals, amb una forta presència en les administracions i empreses públiques, i avancem, més lentament del que voldríem, en el sector privat. Com a sindicat interessat en el canvi social, participem molt activament en les lluites i accions feministes, ecologistes, de dignificació de la nostra llengua... i de tot tipus de moviments que aspiren aconseguir un país millor. Intersindical Valenciana n´és una realitat i un referent sindical cada vegada més reconegut pel seu treball en els diversos àmbits laborals i socials valencians.

Aquest 11 de maig celebrarem el nostre aniversari i commemorarem les lluites, les satisfaccions i victòries, però també farem memòria de les nostres «banderas rotas», com cantava Labordeta, per tal de corregir errades comeses, per renovar el compromís de continuar treballant per les persones aturades, per defensar la millora de la situació laboral o administrativa de la classe treballadora, siga quina siga la seua orientació sexual, gènere, edat i procedència. Lluitàvem, lluitem i lluitarem per la transformació d´aquesta societat en una altra de més justa i igualitària, i per un país on totes les persones siguem lliures i sobiranes per decidir la nostra vida i el nostre futur.