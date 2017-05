Cuando el Gobierno contesta que no existe un plan ante un apocalipsis zombi, me deja alarmado. Si no existe ese plan, ahora lo entiendo todo. Porque no me importa la definición fidedigna de la palabrita, me interesa lo que conocemos por zombi y la verdad, es que hace falta un plan muy radical para un hipotético apocalipsis que ya no es tan hipotético, sino absolutamente real.

Los zombis son seres muertos hace tiempo, pero que resucitan; ¿les suena? Equiparables a los que dimiten pero vuelven a aparecer, a los que ya no están en primera línea pero maniobran, defraudan, se enriquecen escondidos en despachos, instituciones, empresas. ¿Les sigue sonando? Pero también son seres incapaces de razonar, de tener principios, de saber lo que es ética. Caminan arrastrando los pies, seguramente porque les pesan los bolsillos repletos de monedas de oro ajeno, y miran hacia el infinito porque no se atreven a mirar a la cara. Y también devoran a todo el que se pone a tiro, devoran las entrañas del prójimo, sus carteras, sus vivienda, y envían giros postales a paraísos fiscales, donde otros zombis aceptan el botín sin pestañear. ¿Les recuerda algo?

Pero el poder no tiene un plan para esta invasión, sobre todo, . porque no lo consideran una invasión. Para ellos son gente cercana, a los que saludan, a los que crían y amamantan, como en una familia, y la familia nunca es una amenaza.

Recuerdo aquella campaña titulada «todos contra el fuego» porque el fuego era un peligro para el patrimonio colectivo. Ahora el lema es todos contra la corrupción por acción u omisión. Todos, ese es el espíritu de cualquier moción de censura. No hay resquicios ni coartadas. Deben estar fuera los corruptos, los que los protegen, los que ponen palos en las ruedas, los que disimulan, los que responden con evasivas, los que tienen conversaciones obscenas por teléfono, los que dicen pero no hacen, los que hacen lo que no dicen, los que mienten con descaro (o sin descaro), los que maniobran en la oscuridad, los que blanquean, los que tienen herencias repentinas, los que se benefician reiteradamente de la lotería, los que solo conocen la letra B del abecedario.

Basta de zombis, de bromas y de metáforas. El apocalipsis ya ha llegado hace tiempo, ¿qué esperamos?