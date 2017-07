Víctimes i «VIPtimes»

He llegit l´afrancesat argument del portaveu del PPCV Lluís Santamaría transformant les peres en pegues a la Llei de Memòria, he comptat fins a cent abans d´escriure aquest article, i tot seguit he llançat la pregunta a l´aire: francament, per a impugnar les exhumacions de la guerra civil, aquest tararot és el millor que han trobat al Servef? Posats a fer, no entenc com no han deixat en mans de Santiago Segura la responsabilitat de ficar-hi cullerada. Hauria tingut millor criteri. Qüestionar el dret dels familiars a enterrar els morts perquè les víctimes només són del bàndol republicà és un argument tan carregat d´ideologia com alleugerit de racionalitat, ja que les despulles del bàndol nacional han rebut ja sepultura. En fi, que l´argument és tan insòlit que sembla inspirat per papà Homer —el gandul de la família Simpson—, puix més que amagar la incoherència, l´exhibeix.

La manipulació de la història es combat amb la memòria i lluitant contra el silenci que alimenta l´amnèsia. No es tracta de reescriure la història, sinó de no falsejar-la perpetuant la versió dels vencedors a la manera de Churchill: «La Història em tractarà bé, perquè jo pense escriure-la». Afirmació que Santamaría reedita titllant el colp d´Estat de Franco com un «alçament» inevitable, un conflicte entre bàndols amb víctimes innocents i víctimes culpables. No és la primera volta. No serà l´última. I sí; el portaveu del PP té dret a fer l´oca, però no hauria de fer-ne d´això un estil de vida.

Per al PP hi ha VIPtimes i víctimes. Per a unes, memòria. Per a altres, l´oblit. Per això pregunten a la manera de Hemingway: per qui toca les campanes la Llei de Memòria? I tractant-se de víctimes republicanes, voten en contra. El PP només mira per les seues. Ho corrobora Santamaria ora pro nobis exigint a Joan Ribó una pancarta en record del regidor del PP Miguel Ángel Blanco, víctima d´ETA; mentre que actua com un hooligan en dia de derrota quan legislen per exhumar les víctimes del franquisme.