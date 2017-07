Buscant temes refrescants, sí, per allò de que ja fa calor i eixos pensaments que tenen a vore amb la platja, el chiringuito, la cançó de l´estiu i la mar€ ens posen d´allò més contents. Pufff, segur que sí? En fi, podem parlar de la mar, de la nostra mar (Mare Nostrum si ens posem en pla romà), del Mediterrani. I es que és per a estar contents. Tinguem 129 platges amb bandera blava.

Les banderes blaves són un distintiu a nivell europeu que parla de la inmillorable qüalitat de les nostres platges. Però, no és cera tot el que crema. No és que vulga menysprear el treball que es fa per arribar a aconseguir-les, això és digne de lloança. El problema ve quant escarbem. N´és com la nostra comunitat en els seus millors temps, cotxes per circuits de pel·lícula, vàters per tot arreu en events multitudinaris, parcs d´atraccions fantàstics, festa y rock and roll. Ara, quant es va alçar la catifa€ En este cas la catifa és l´aigua de la mar que cada any rep huit milions de tones de plàstic, el que suposa el 80 % de la contaminació marina a nivell mundial. A la nostra mar, el 96 % del fem marí que sura en la superficie del Mediterrani i el 72 % del que s´acumula en les nostres platges són plàstics, segons Greenpeace.

Bé, i qué podem fer nosaltres?, ens podem preguntar. Algunes idees: no tirar toalletes humides o bastonets dels oïts pel vàter, deixar d´utilitzar el lavabo com el femer més còmode, i no pensar que la mar es pot engolir tot el que li llancem com el monstre de les galletes.

Ara, sempre podem seguir fent-nos l´orxata al chiringuito i disfrutar sense pensar en qué s´amagarà davall la catifa. Això sí, per favor a vore si ens podem veure l´orxata a glops i deixem les palletes de plàstic.