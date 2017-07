Diversión perdida

En relación con el 1.º de octubre el mapa de Podemos y sus franquicias en Catalunya sería el siguiente: Pablo Iglesias, si fuera catalán, no votaría siquiera; Albano Dante, líder de Podem (la franquicia directa), es partidario de participar, aunque votando no; Xavier Doménech, líder de Catalunya en Comú, cree que irá a votar (sin decir qué), aunque la coalición que dirige no llamará a la votación; Ada Colau, alcaldesa y líder carismática de ese mismo conjunto, pondrá medios para que se vote, pero no dice si ella irá o no a votar (ni a qué opción, por tanto). ¿Es populismo?, ¿es anarquismo?, ¿es barullo? Puesto que en las fotos sonríen todos muchísimo, como felices por poner en jaque al sistema con sus juegos, debe de ser que es divertido. ¡Qué tiempo perdido para la risa el de quienes, cuando tenían 20 años menos que ellos ahora, se pegaban con el franquismo en la ominosa Transición!