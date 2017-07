Elogio del ocio

«La cultura no llenará jamás el ocio del trabajador, porque sólo es el trabajo del ocioso».

«El hombre necesita vivir atareado. Nada más lamentable que el ocioso que no nació predestinado a serlo. Una vida ociosa sin tedio, ni torpezas, ni crueldad, es tan admirable como rara».

Nicolás Gómez Dávila



La palabra «negocio» viene del latín negotium, compuesto de neg- (neque, «no») y ?tium («ocio»). Entonces, bastante lejos de ser el padre o la madre de todos los vicios, el ocio en el mundo romano se solía contraponer a su negación, el trabajo.

El ocio, pues, representaría lo mejor del tiempo que tenemos, porque si el tiempo dedicado al trabajo es un tiempo ya dispuesto, durante el tiempo de ocio se supone que somos nosotros –y nadie más– los que disponemos de nuestro tiempo.

Posiblemente no haya nada tan preciado como el tiempo en el universo entero –¿cuál es la verdadera riqueza sino el tiempo?–, pero hay un problema de fondo no muy fácil de resolver: cómo llenarlo.

Hay una curiosa semejanza entre la cultura y la riqueza económica: que sólo las poseen unos pocos; pero un hecho no menos curioso es que las dos cosas no tienen por qué ir acompañadas: el que posee riqueza económica a menudo no es culto, e igualmente el que tiene cultura en muchas ocasiones no tiene recursos. Lo curioso es que –volviendo al tema del tiempo– el que decide invertir sus días en el estudio es difícil que tenga tiempo suficiente para dedicarse a un negocio que le permita enriquecerse. Al contrario, el hombre de negocios que dedica su vida a la obtención no ya de un fin, sino de un medio, el dinero, no tiene tiempo para leer o para otras actividades culturales.

La contradicción evidente está en que hay que perder casi la vida entera para conseguir un medio (el dinero) que permitiría dedicar lo mejor de nuestro tiempo (el ocio) al verdadero fin de la vida: el conocimiento y el disfrute. Ahora bien, si alcanzamos el dinero pero ya no tenemos tiempo, o si disponemos de todo el tiempo pero nos morimos de hambre, está claro que algo no encaja. Ahora se dirá que es el sistema lo que establece esta estructura social a la que todos acabamos adaptándonos. Es cierto, el sistema está ahí en todo momento, pero también hay otra cosa que está ahí en todo momento, y es la elección que cada uno de nosotros utiliza para llenar las mismas veinticuatro horas al día que todos tenemos (la única verdadera democracia, junto al hecho de que sólo podemos estar en un sitio a la vez).

Al fin y al cabo no hay –ni puede haber– ninguna dictadura que llegue hasta la intimidad de nuestras elecciones personales. En verdad, nuestras decisiones personales e incuestionables plasman más nuestra vida que ninguna coacción externa.

Es un hecho que la élite financiera mundial (aproximadamente el 0,01 por 1000 de la población) está dictando una tendencia que es la de recortar los fondos para la educación, en humanidades en particular. Los gobiernos acaban obedeciendo a estos dictados y el objetivo está claro: un pueblo embrutecido y sin raíces culturales resulta mucho más manipulable. Hay una diferencia fundamental entre lo que es el saber técnico y el humanístico: éste último es imprescindible para producir una toma de conciencia de la actualidad a través del conocimiento de la filosofía, la historia y la literatura. Y como la política hoy en día está hecha de pura y vacía retórica en el 95 %, el conocimiento de los errores y los engaños del pasado representa el único remedio contra los males del presente.

Pero, a estas alturas, nos tenemos que preguntar: ¿mal para quiénes? O, ¿bien para quiénes? El que quiera contar con un ejército de esclavos ignorantes ansiará la reducción del saber humanístico –el único saber que enseña a vivir– y por el contrario el que desea ver una humanidad menos embrutecida y más concienzuda lo fomentará.

Platón, hace dos milenios y medio, abrigaba una convicción acerca de lo que es el bien y lo que es el mal para un conjunto de individuos: en el caso de la sociedad humana el bien del individuo particular coincidiría con el bien de la comunidad, y viceversa.

En el sistema capitalista liberal no hay cooperación entre individuos, sino una lucha abierta de todos contra todos, como una suerte de síndrome de Gordon Gekko generalizada. Quizás sea esta la razón de que, al revés de ser el bien para unos pocos, sea el mal para todos.

Ahora bien, a una conciencia de este tipo no se llega de la noche a la mañana, sino ocupando el ocio de forma fructífera, ya que cualquier cosa puede ser un estímulo para la reflexión filosófica: es una elección personal pensar o dejar de hacerlo. El malentendido más grande, pues, sería el de creer que tras ocho horas de trabajo (o incluso de estudio) se ha cumplido ya con la tarea de ser persona, permaneciendo en un ocio vacío.