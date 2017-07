Las orillas siempre son espacios singulares, un poco mestizos de lo que hay a un lado y al otro, compartiendo virtudes y pecados, maravillas y miserias. La otra orilla puede estar inaccesible o al alcance de la mano; un misterio.

La orilla del mar en verano es, seguramente, un sitio muy especial. Un espacio compartido, que mezcla muchas cosas. Es un lugar de caminos, de voy y vengo, de paseos y conversaciones, de historias, de confidencias, de flirteos. Paseos rápidos y paseos lentos, terapéuticos o relajados, paseos de enamorados, porque van de la mano, y no tanto, porque uno va delante y el otro detrás; es el reino de los pies descalzos. Estadio deportivo de palas y paletas, con su tac-tac repetido, de pelotas, de goles celebrados, de mini partidos. Territorio de niños con juegos improvisados, con lloros por no querer entrar, y lloros por no querer salir. Es ojeo temeroso vigilando a los que están dentro, y observatorio de mirones que se sientan a observar todo el espectáculo. Pase de modelos de cinturas, cinturitas y cinturones, sin complejos, de atuendos multicolores, con algo de exhibicionismo, con pieles bronceadas de los habituales, o blancas de los primerizos. Campeonato de miradas, de gafas de sol, de pamelas, de gorras, de pañuelos. Espacio para la arquitectura inventada de cubos y rastrillos, de agujeros y torres que siempre acaban siendo arena. O tablero para escribir mensajes efímeros, para dibujos, para surcos, para huellas.

Un espacio para ensimismarse, para perderse en el horizonte, para leer, para dormitar. Frontera de sueños donde las olas aterrizan advirtiendo que la naturaleza reina, que es su territorio. Un espacio que puede ser amable y feroz, romántico y terrible. Allí donde el mar nos devuelve lo que no es suyo.

La orilla de la playa es la esencia de la polivalencia, del espacio público, con un ir venir permanente, que nos recuerda una imagen luminosa de Julian Opie y su movimiento infinito. Un lugar inocente, como un espejo, que da vida a la vida o muerte a la muerte, que permanece indefinido, siempre parecido y siempre diferente, que juega con el día y la noche, que ruge y canta nanas, que oculta lo que ocurre más allá del agua. Un lugar de lugares.

Ojalá algún día, las calles de nuestras ciudades despierten y se parezcan a esa orilla, aunque solo sea un poco. Ojalá.