A modo de presentación

Me apunto a esta suerte de columna para recuperar una vieja idea aparcada en el tiempo aunque adaptada a mis días y a los conceptos que me han tocado vivir. Con la cárcel de papel pretendo convertir ideas en una columna de opinión en la que tenga cabida toda suerte de hechos que, por cotidianos, muchas veces dejamos pasar y que quiero atreverme a apuntarles con luz de linterna para su análisis periodístico y político.

Yo mismo hace ya más de seis años que habito en una. En una cárcel de papel, sepultado por infundios, rumores, insidias, por circunstancias que aunque cada vez se perfilan más claras, para mí, da vértigo sólo de pensarlas. Aunque también he encontrado en sus paredes de papel el refugio de la lealtad de quienes se me han declarado amigos y me han permitido encontrar el calor y el abrazo de la solidaria amistad. Eso tan difícil de encontrar, siquiera en Wallapop.

La cárcel de papel, por tanto, quiero que se perfile como un espacio, público y publicado, de mis reflexiones periódicas, tanto desde el punto de vista de la técnica de la comunicación, cuanto de lo que entiendo debe ser un purgatorio de cuestiones que merecen la pena de cárcel, aunque sea de papel. No está en mi ánimo meter a nadie en prisión, claro está.

Quiero poder atreverme con esa gente dócil ante objetivos fotográficos que les glorifican. Con quienes blanquean su imagen a costa de la desmemoria. Se bien que recibiré golpes de todas clases, por todas partes, pero me atrevo a sortearlos con espíritu legionario y con la convicción de que esta columna será puntual en sus afirmaciones por, precisamente, las convicciones y las ganas que tengo de recuperar el tiempo perdido en estos mas de seis años de doloroso y cruento aislamiento.

Yo, a mis bastantes años, ya voy serenamente camino al vientre de la ballena. Por tanto, voy ligero de equipaje y no me ocupa la vanidad, sino que, más allá, me afana el trabajo por dejar, modestamente, algunos brotes de variedad opinativa. La cárcel de papel será, pues, reflejo del parque temático en el que, unos y otros, han convertido nuestras calles, nuestra cultura, nuestra economía, nuestra sociedad. Unos y otros nos han vendido algodón comestible como chuches para edulcorar nuestras emociones.

Afirma la ley de Imbesi sobre la conservación de la suciedad que «para limpiar algo, hay que ensuciar otra cosa». Esta ley tiene una extensión (de Freeman) que añade «pero se puede ensuciar todo sin limpiar nada». Esta ley, en relación con la conjetura de Sturgeon, dice que «el 90% de todo es mierda». Y a mi edad, creo que me toca decir las verdades del barquero, las mías, mientras el periódico que me acoge me lo permita y ustedes, mis lectores, si es que los tengo, me animen a seguir comentando lo que desde mis ojos se aprecia con algo del conocimiento y la experiencia que me ha dado la vida. Porque no es verdad que «todo sea mierda».