El dia de la militància i d'un nou PSPV-PSOE

El dia de la militància del PSPV-PSOE arriba després de setmanes d'actes, debats, documents i discrepància viral. Les primàries dels Socialistes Valencians arriben al seu punt culminant, les votacions, amb el convenciment d'haver contribuït a airejar les cases del poble i obrir-les de bat a bat. La militància ha pogut dir la seua als seus dirigents i estos han tingut l'oportunitat d'explicar-se més enllà d'un tuit afortunat o un titular en una pàgina qualsevol. Confrontació d'idees, projectes i anhels de militants, la majoria anònims, que tenen hui l'oportunitat d'expressar-se amb llibertat mitjançant la potència democràtica del seu vot. Un triomf més en la intensa història del PSPV, sempre a l´avantguarda del PSOE.

Per descomptat, demà votaré Ximo Puig, perquè duu endavant un projecte de país progressista, respectuós i honrat. Si, honrat, una qualitat que no hauria de ser necessària subratllar però que després d'anys de saqueig per part del PP, resulta fins i tot revolucionària. Estes setmanes hem comprovat que Ximo té un model de partit i de país, dues referències que no poden anar dissociades. El lideratge del partit no es pot separar del lideratge social si no volem caure en la irrellevància. Ha promés canvis profunds en el funcionament del partit, que va recollir en l´oposició, per tal de preparar-lo per a una victòria ampla en 2019. "Si fem bé el día 16, ho farem millor el 19", va dir divendres a Alacant. I per aconseguir-ho, el partit ha de tenir un veu pròpia, centrar la mirada en la militància i aconseguir més més alcaldies i governs: Oficina del Portaveu, Secretaria de la Militància i Secretaria de l´Alternativa. I així fins a 15 propostes per a definir un model de partit de govern. A banda, l´Esquerra en marxa ha elaborat tres documents programàtics: un PSPV Municipalista, un PSPV Feminista, Federalisme i Valencianisme. Arguments, reflexió i anàlisi. Revolucionari en el temps de "lo inmediàtic".

No obstant, l'objecte d'estes línies no és glossar la figura del nostre Secretari General i President, sinó el de posar de manifest la grandesa de la nostra organització política. Una organització d´autocrítica permanent però que deu començar a valorar el que s´ha aconseguit en les pitjors circumstàncies. Resulta sorprenent que en una organització que no governava les principals institucions des de fa més de 20 s´haja de recordar açò. Però és que des de 2015 els socialistes liderem les principals institucions i alcaldies del País Valencià. És dur escoltar al Secretari General del PSPV-PSOE haver de demanar a una part de la militància del partit que parle bé dels governs de progrés, que no malparle tant del partit i que l´enemic no està a casa, que està a l´altra banda i que és el PP.

Efectivament, no tot s´ha fet bé estos anys, com reconeix el propi Ximo. Que hem aconseguit el Govern de la Generalitat en el pitjor resultat de la història i que el partit ha de recuperar el pols després de dos anys en els quals s´ha estat més pendent de la ciutadania que de la fontaneria, com no podia ser d´altra manera.

Però és que les circumstàncies socials i polítiques han canviat molt des d´aquell congrés d´Alacant de 2012. I aquell que no ho veja així és que encara no ha entès res. Abans es competia entre dos: nosaltres i el PP. I ara, entre 6: PSPV, PP, Compromís, Podemos, Ciudadanos y EUPV. Com es poden comparar resultats entre contextos i actors distints? Pedro Sánchez també obtingué el pitjor resultat de la història del PSOE en les dos eleccions generals en les quals va competir. Per això crec que en eixe context i en eixes circumstàncies tan adverses, seria injust dir que va ser un fracàs. El mateix rival en les primaries, Rafa García, amb 7 regidors en 2011, tingué que cedir 3 anys l´alcaldia a Compromís, amb 2 regidors, per evitar que la dreta accedira al poder. Res que reprotxar. Per tant, cal més generositat en les valoracions, més empatia entre companys i llums llargues.

Hem d´aprofitar les primàries i, siga quin siga el resultat, cosir el partit i enfortir el projecte del PSPV-PSOE, un projecte basat en la democràcia, la participació, el feminisme, la dignitat i un valencianisme des del respecte i sense exclusions. Vull que guanye Ximo, que guanye el PSPV i sobretot que guanyen el valencians. I per aconseguir esta quadratura del cercle és imprescindible que el nostre President siga sent Secretari General del PSPV-PSOE.



* Jorge Rodríguez, militant del PSPV-PSOE i coordinador de la campanya "l´Esquerra en marxa".