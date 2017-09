Un libro de climatología de cabecera es el titulado «Tormentas y granizadas en las tierras alicantinas», es un libro que se publicó hace dos décadas, en 1994, pero que la temática del libro actualmente está vigente. Los fenómenos meteorológicos que son unos riesgos climáticos recurrentes y que afectan a la provincia de Alicante, principalmente las lluvias torrenciales, tormentas y granizadas son el tema central del libro. El autor, el geógrafo Jorge Olcina Cantos, catedrático de la Universidad de Alicante, justifica el análisis de estos fenómenos meteorológicos porque provocan las mayores pérdidas económicas de la agricultura alicantina. El libro está escrito con un lenguaje muy ameno y con una cartografía que permite observar perfectamente las zonas más afectadas por los diversos fenómenos meteorológicos, además se hace un repaso de todas las leyes estatales para la prevención de los riesgos climáticos que conllevan estos fenómenos típicos de la zona. Además, el autor hace un repaso a los sistemas de defensa contra el granizo, por ejemplo los cohetes con yoduro de plata, y también se enumeran todas las leyes de prevención de estos los riesgos climáticos, como por ejemplo el Plan PREVIMET, coordinado por la Dirección General de Protección Civil y el Instituto Nacional de Meteorología. A estas medidas hay que añadir otras, como las medidas estructurales, como la construcción de muros de contención, rectificación de tramos finales de cursos fluviales, o las medidas preventivas como el instalación de Sistemas Automáticos de Información hidrológica (SAIH). No obstante todas las medidas realizadas no han evitado ni en la década de los 80, periodo analizado en esta obra, ni actualmente a los inicios del siglo XXI los efectos negativos de las fuertes lluvias ya que la expansión de la urbanización producida durante el decenio de los 80 y en las últimas 3 décadas ha hecho que el hombre haya ocupado áreas inundables sin tener en cuenta el riesgo que ello conlleva. Un fenómeno meteorológico es un peligro que se convierte riesgo climático si hay vulnerabilidad y exposición, y estas componentes dependen de la ordenación del territorio que se hace en un territorio, y que no se ha hecho adecuadamente en esta zona ni en otros lugares de la fachada mediterránea española.