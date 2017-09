Llega el agridulce inicio escolar. A mí no me gusta esta escuela, guardadora de criaturas, grisácea, soporífera, sin curvas, demasiado recta. Toda la escuela es rígida. Deberes rígidos, mentes rígidas, normas rígidas. Yo prefiero las curvas y el colorido. Anhelo una escuela democrática y libre de prejuicios, crítica y escéptica, insumisa cuando impere la locura sin cordura. Mi escuela es una escuela libre de cuerdos y mentes racionales, muy amiga de cuerpos donde fluyan emociones y de quienes presuman de loca cordura. En la escuela no caben los Trump, ni moralistas, ni mandamases.

Muera esta escuela calzador, engranaje y mecanismo dominador, aliada del imperativo normalizador que cosifica, clasifica, conceptualiza: chico/chica, blanco/negro, normal/anómalo, vida/muerte... ¡Abajo etiquetas y estereotipos! Mi escuela es la escuela sinónimo de vida, repleta de pasión, un espacio de disfrute, aprendizaje y crecimiento. Nadie grita, ni reprime, ni impone unas normas rectísimas, sin matices, pues vida y escuela -si acaso pueden diferenciarse- implican diversidad, flexibilidad, paisajes infinitos como la imaginación. ¡En mi escuela nadie mata la imaginación! Ni la creatividad, ni el amor, ni la diversión. En esta escuela, vuestra escuela, todo aburre, nada interesa. ¿Cómo no, si se rige por deberes, castigos y tiempos?

Los horarios carecen de sentido cuando la escuela es escuela. Todo es patio. Todo es aprendizaje. Todo es significativo. En mi escuela nadie compite ni nadie quiere ser rico o famoso. Es una escuela sin capitalismo. El alumnado es poeta, artista, filósofo. Maestras y maestros asumen su locura cuerda, más humana que la psicótica monotía. Por eso comparten y no imponen, sugieren y no sientan cátedra, estimulan y no machacan. La mía no es utopía, más bien conjunción de astros y proyecto compartido. Cosa de corazón, no de Conselleria. Pasan desapercibidas muy a menudo. Están ahí: «sólo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos». El colegio CRA Ribera Baixa de Fortaleny, por ejemplo.