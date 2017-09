Un nou curs per a seguir avançant

Les vacances laborals remunerades són un dret laboral fruit de la lluita sindical. Una conquesta sindical que devem als nostres avantpassats de lluita i que ens permet gaudir d´un temps d´esbarjo necessari. Temps de trobades o de viatges, de platja o de muntanya, però en qualsevol cas, temps que es considera part de la nostra vida laboral.

Després del merescut temps de descans, un nou curs comença. Plantejar nous objectius, nous plans, noves tasques i renovar il·lusió són qüestions i situacions cícliques que ens han de permetre créixer i avançar, tant laboral com professionalment.

En la nostra agenda sindical segueixen apareixent qüestions que encara retornen: revertir retallades, derogar la LOMCE i els Decrets Universitaris.

A nivell de l´Estat el plantejament d´un Pacte Educatiu ha de passar, al menys, per aquestes dues demandes.

Al País Valencià, comencem un curs on el debat i la tramitació de la LIVE (Llei Integral Valenciana d´Educació) ha de significar un exercici pràctic de Pacte Educatiu. La FE CCOO PV hem posat en marxa la nostra pròpia consulta al voltant d´aquesta Llei de manera que la nostra proposta siga fruit del parer, l´opinió i propostes majoritàries fetes des de l´afiliació. I la farem present en els òrgans de representació on hi estem, des de la Mesa Sectorial al Consell Escolar Valencià.

L´aprovació del Decret-Llei de plurilingüisme que el Govern Valencià ha fet dibuixa un full de ruta clar per a què els centres puguen posar en marxa el curs amb normalitat i les famílies puguen tindre respectades l´elecció en la matrícula feta fa mesos.

La FE CCOO PV considerem aquest model de plurilingüisme pedagògicament encertat ja que garanteix la competència en les dues llengües oficials (valencià i castellà) i millora la competència en tercera o altres llengües. Ara cal destinar recursos tant en assessorament als centres com en formació al professorat, peça clau per a que es consolide.

En qüestió de condicions laborals, la reversió de les retallades encara constitueixen una assignatura pendent. Es va recuperant plantilla, però falta consolidar-la. Tornar a les 18h lectives en secundària o recuperar les tutories perdudes als centres d´infantil i primària així com generalitzar la davallada de ràtios són objectius a aconseguir.

A més, la FE CCOO PV està compromesa en la col·laboració de l´elaboració de la Llei d´Infantesa i Adolescència que des de la Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives també s´ha posat en marxa.

Per a les Universitats segueix pendent la creació de la Mesa on es puga tractar de forma conjunta condicions que són comunes a treballadors/es de les cinc universitats públiques valencianes, tant PDI com PAS. Consolidar i estabilitzar les plantilles de PAS i poder establir menys figures contractuals per al Personal Docent i Investigador o que fa tasques investigadores cal tindre un òrgan propi que en aquests moments no existeix. És un compromís de l´Acord de Legislatura constituir-lo i seguirem reivindicant-lo. La negociació de les plantilles de Centres d´Educació Especial Concertats és un treball que estem portant també a terme.

I la millora de les condicions laborals del personal de Serveis Educatius Complementaris (fisioterapeutes, educadores d´infantil i educadores d´educació especial). La negociació i la pressió de forma combinada és la raó de ser d´un sindicat de classe com el nostre i estem en eixa feina

Bon començament de curs!!