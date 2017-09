Temo que me levanté refranero (el muerto al hoyo y el vivo al chollo, como decía Demis Roussos o Big Demis). Todos saben (no sé por qué) que la ocasión la pintan calva, pero también saben que si uno no quiere dos no pueden: así fue como en un momento inmejorable (en el debate en Corts sobre política general y con la sociedad civil predispuesta), Isabel Bonig le dijo al voluntarioso Puig que ni hablar del peluquín o del lexatín. Justamente en las dos cuestiones fundacionales, educación y financiación, le segó la hierba y le dijo no: casus belli, donde las dan las toman y todas en el mismo carrillo. A mí me parece muy bien que en el PP de Bonig piensen, incluso que piensen lo que quieran: que ella se apunte a la lista de los hombres que no amaban el valenciano o que prefiera no apretarle las tuercas a sus propios del gobierno. Pero si uno debe (¡faltaría!) respetar las ideas que les salen a algunos, también debe criticar los argumentos cencerros si le parecen cencerros. Y sí: son cencerros. En el tema de la educación y del plurilingüismo, la defensa de la gana de los padres a elegir a la carta y contra el menú y el abuso miserable del anticatalanismo, práctica de la que deberían alguna vez confesarse, porque sus plegarias están a punto de ser atendidas y será entonces cuando a buenas horas mangas verdes. En el tema de la financiación el argumento está en que todo depende de los votos del PSOE lo que, por lo visto, exime a su partido de gobernar, proponer e iniciar. También se reafirman en que las cosas no se consiguen con camisetas y manifestaciones, supongo que apoyados en la autoridad de la experiencia de saber muy bien cómo no se han conseguido. Terminan otra vez aquí con ese anticatalanismo en quien tienen tantas esperanzas depositadas: quien siembra vientos, recoge la colada. En fin: que esto parece el cuento de nunca acabar y que, como dice Luisgé Martín, «ningún final es feliz: si es feliz, no es todavía el final».

? Una de las leyes de la dialéctica (marxista o no) afirma que los cambios cuantitativos producen saltos cualitativos. En tiempos de la alcaldesa finada, esta era una ciudad agresiva, de la que algún conspícuo alardeaba de poder circunvalarla en coche en diez minutos con todos los semáforos en verde; sin embargo, los pequeños cambios introducidos y acumulados (peatonalizaciones, carril bici, doscientos pasos de peatones más....) están convirtiéndola en una ciudad amable. Ahora, una empresa china (y ellos saben «cantidad»de la cantidad) quiere introducir miles de bicis de alquiler en la ciudad lo que puede llevar a la ruina a los pequeños negocios que proliferaron como hongos en los últimos años y al caos bicifóbico. Los saltos chinos son cualitativamente arriesgados. Por acabar: ¿qué salto cualitativo le espera al Jardín del Turia con la plaga de corredores que por miles lo invaden al atardecer con sus cositas brincando al trote o al galope? Estoy correfóbico.