Un model hispànic per a les Espanyes

Amb la vibrant, patriòtica, massiva i clara afirmació identitària de centenars de milers de catalans (Quina enveja!) davant el granític immobilisme i la proverbial intransigència d´eixe estat espanyol que tan acuradament representen Mariano Rajoy i la seua camarilla està escrivint-se (espere que no siga amb lletres de sang) un capítol més de l´abisme que s´estén entre el tradicional pactisme de la Corona d´Aragó i el monolitisme de terra endins, incapaç de qualsevol tipus d´avinença. Novament la lògica del pastor ferreny i esquerp dels sequerals ibèrics, els vivalamuertes, els santiagoycierraespañas, els pormishuevos, els crits de guerra d´alatristes arrauxats i els ronquíos més castissos corejats adés pel so dels zapateaos i de les palmes compulsives o pel vol dels farbalans, adés per l´esgotadora murrieria gallega, per la sonora onomàstica dels hidalgos muntanyencs, per l´actitud perdonavides d´un pijo amb el jou i les fletxes brodats en roig dins del cor, adés per la pesantor de lleis, decrets, resolucions i sentències impaïbles han començat a anorrear la laboriosa tasca de construcció d´unes Espanyes plurinacionals que per ventura començaven ja a superar tímidament un centralisme d´arrel borbònica i jacobina. Sens dubte, Francisco Franco belluga neguitós, amb impaciència per empunyar novament el sabre i eixir al ras fent gran so de batalla al capdavant dels seus harkis del Rif, de legionaris tatuats amb lloes pàtries i màtries i tota la caspa, la mala bava i la gomina acoblades pel cucs al davall de la llosa de 1500 quilos que cobreix les despulles del generalisíssim al bell mig del corprenedor i sinistre paisatge de Cuelgamuros. No, no sembla haver pacte i avinença possibles: els bous de Guisando, d´una banda, i, de l´altra, les arcaiques deïtats d´esta mar nostra han encetat ja l´esprint que els durà molt possiblement a estampar-se mútuament una closca endurida al caliu de la rancúnia, dels retrets, de l´odi i de la malaptesa històriques dels qui ens governen des de Madrid i dels seus sipais locals. Avant les atxes!

El secular enfrontament no resolt es remunta potser al primer vagit dels qui han poblat durant mil·lennis esta maleïda pell de brau a la qual recorre sense treva l´execrable ombra de Caín. Arranca, pel cap baix, en la Guerra de Successió Espanyola i en els subsegüents decrets de Nova Planta promulgats per Felip V i que de facto convertiren els territoris de l´antiga Corona d´Aragó en poc més que colònies de l´estat madrileny; situació, esta, que ha perdurat a Espanya com una mena de fatídic fil roig que rau dins l´ànima de monarquies i repúbliques, de conservadors i liberals, de militars i de civils, d´anarquistes, comunistes o feixistes de pedra picada i de territoris construïts amb els fragments malencaixats que conformen els solars de les comunitats soi-disant autònomes de hui. Ja Ibn Khaldún, l´historiador tunisià del segle XII, contraposava, en línia amb el determinisme geogràfic de Polibi, els dos pols d´una constant històrica dels pobles hispànics: d´una banda, els habitants de la costa mediterrània, agricultors d´antiga i sorneguera saviesa, hàbils artesans o mercaders urbans en contacte amb el món exterior i de tarannà pactista; de l´altra, els qui habiten -carpits de fred o amb el cervell en flames- al mig de la inhòspita Ibèria interior. L´odi d´eixe país eixut devers la costa amable fa temps que nia dins del més íntim dels budells de l´hereu dels vells pastors de l´altiplà i arriba fins a hores d´ara. És l´odi i el menyspreu que manifestaren els deixebles de la Generació del 98 i a l´hora de jutjar la lluminosa sensualitat de Sorolla o la vena narrativa de Blasco Ibáñez ..., i també la nerviosa i colorista pinzellada de Pinazo, la moderna elegància de Cecilio Pla, de Ramon Cases o d´Anglada Camarasa, els evocadors jardins de Santiago Russinyol, l´orientalisme de Fortuny o de Muñoz Degrain... «Una colla de marxantons» i «un tall de marietes» serien els epítets preferits per aquells apòstols de les idees fermes (i poques), tot referint-se, respectivament, a catalans i valencians; unes idees que han sobreviscut al franquisme i que ens arriben amb plena vida. Sí, una colònia menyspreada i alhora lucrativa és segurament Catalunya vista de Madrid estant, la qual cosa pot ben bé justificar, per a molts, la invocació a la doctrina descolonitzadora de Woodrow Wilson tot i que aquesta no acabe de coincidir amb la que propugnen les Nacions Unides. I, si eixe és el cas de Catalunya, què he de dir-vos del nostre país, del país dels valencians?

La manca de finançament per part de l´estat amb uns sous que, de fet, són nostres; la política estatal d´infraestructures ferroviàries que ha dinamitat qualsevol intent de convertir en moderna via fèrria l´antiga Via Augusta (el camí que davallava arran de costa des de Port Bou) o de connectar Alacant amb València per via costanera també. Mireu, mireu a Madrid, a eixe Ponent que és origen del mal vent, i preserveu a ultrança el sistema radial que inexorablement condueix al gran melic de los madriles, Què se´ns ha perdut a Perpinyà, al Montpeller del rei En Jaume, al Bruges de Joan Lluís Vives, a la Roma dels Borja? Què se´ns ha perdut a Europa? Fóra millor que començàrem a assumir que, a Europa, s´arriba des de València foradant el Pirineu, com ho vol el govern central.

Si la geopolítica dels Habsbug hispànics beu directament dels postulats de la Corona d´Aragó, l´entronització de la dinastia borbònica a Madrid suposà un canvi radical de les nostres aliances i dels nostres interessos tradicionals; suposà que ens alineàrem com a parent de segon rang amb l´enemic històric: França. I no sols això; que adoptaren eixa manera francesa d´entendre la construcció de l´estat que tan malament s´avenia amb la nostra història i que tan estretament connectava amb el centralisme unitari de Castella. Quan alguns pares de la Constitució Espanyola, com ara Herrero de Miñón, invocaren la històrica diversitat hispànica, l´ànima profundament castellana de Suàrez i la cabuderia d´Aznar reclamaren allò del «Café pera todos», sense parar esment a l´herència plural i pactista de la Corona d´Aragó. El conjunt d´estats que conformaven eixe organisme polític sempre havia sigut allò que, des de començaments de la dècada dels huitanta del segle XX, es denomina «monarquia composta», una unió personal de regnes i senyorius cadascun dels quals conserva la seua autonomia jurídica i la seua identitat cultural. Eixe podria ser (o podria haver sigut) el model territorial bàsic de les Espanyes de hui, un model que va donar excel·lents resultats antany i que potser escauria recuperar en clau contemporània; un model d´estat concebut horitzontalment, sense imposicions, sense preeminències; un model per al qual, potser, ja hem fet tard. Els estats compostos tenien, tanmateix, un element d´unió, una lliga més afectiva que política o econòmica. Hauria calgut que el govern central es guanyara l´estima d´unes perifèries reduïdes, quasi, a la categoria de colònies. I això és el que no ha sabut fer Mariano Rajoy.

No, senyor Rajoy, eixe no és un tema que es resol amb la guàrdia civil i els tribunals sinó amb una sensibilitat que, a vosté, malauradament sembla mancar-li. Manca finesse, senyor Rajoy; manca finesse. Refunde de cap a peus un partit fundat per un ministre de Franco i del qual és president d´honor un dels corifeus d´una guerra il·legal i injusta les conseqüències de la qual estem patint encara. Recorde, si més no, senyor Rajoy, que la seua actitud devers Catalunya s´assembla molt a l´actitud igualment intransigent d´Espanya devers el Flandes dels segles XVI i XVII, el Portugal del segle XVII o la Cuba del segle XIX; una actitud que féu que Flandes, Portugal o Cuba s´escindiren de les Espanyes.