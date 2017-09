Crónica de una separación provocada

Hola España y adiós. Puede que ésta sea la última carta que te escribo. Y no me importa escribirla en tu lengua, que conozco perfectamente, aunque tú nunca te hayas preocupado por conocer la mía. El PP que te gobierna nos ha llevado a una separación forzada. Nunca ha tenido sensibilidad ni respeto hacia nuestra cultura e idiosincrasia. Siempre que ha podido ha torpedeado nuestra política lingüística, obviando aspectos tan básicos como el derecho de un pueblo a la normalización lingüística y a que los que llegan se adapten a la lengua del país que los acoge. Impidió que el Estatut aprobado por el Parlament catalán y el Congreso español viese la luz, recurriéndolo ante el Constitucional, lo que nos provoca un agravio comparativo respecto a otras autonomías como Euskadi o Navarra, y una infrafinanciación que hace que contribuyamos al Estado con mucho más de lo que recibimos generando una deuda que tratamos de sofocar con la limosna del FLA, con el que nos chantajean i que al final tenemos que devolver.

Ha fomentado sistemáticamente el odio hacia nuestra realidad cultural y nacional, promoviendo campañas de boicot hacia nuestros productos. Ha conseguido que mi pueblo no se sienta querido ni respetado, que sienta que no es querido€ y ante tal lamentable situación, una gran parte de ellos ha apostado por la independencia. La inacción política del PPEspaña nos ha llevado a un callejón sin salida. Si se hubiese negociado un referéndum pactado tú y yo sabemos que el no a la independencia hubiera sido mayoritario, porque somos hermanas, nos queremos y nos necesitamos. Porque las dos sabemos que los derechos humanos y el Derecho a la autodeterminación de los pueblos y de las naciones está muy por encima de nuestro ordenamiento constitucional. Si no fuera así, EE UU no se hubiera podido independizar nunca de Gran Bretaña, o la Guerra de la Independencia española hubiera sido ilegal en la medida que se hizo contra la legalidad vigente del Estatuto de Bayona, apoyado por una parte del pueblo español y repudiado por otra.

Y ahora la situación ha llegado ya ser kafkiana e insostenible€ persecución de alcaldes, censura de los medios de comunicación, cierre de páginas web oficiales de la Generalitat, prohibición de actos de debate sobre la cuestión independentista cercenando la libertad de expresión, amenazas a los funcionarios€ Las dos sabemos que nosotros, los catalanes, vamos a perder la primera batalla, pero también sabemos que al final ganaremos la guerra. Cuanto más tiempo gobierne el PP España, más pronto se conseguirá la independencia. Podría haber sido de otra manera. ¡Qué lástima!