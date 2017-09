Desprecio al debate para tapar la gestión

La actividad en las Cámaras legislativas de nuestro país es un mandato ciudadano, una obligación para mejorar la sociedad y garantizar su progreso. Cada grupo parlamentario debe realizar aportaciones y enriquecer con propuestas la búsqueda de soluciones a los principales problemas de nuestros vecinos mediante el diálogo. Y uno de los momentos con mayor trascendencia es el debate de política general, que en el caso de la Comunitat Valenciana se celebró la semana pasada, aunque tristemente con cortapisas poco democráticas y una actitud reprochable de los grupos que sustentan al Gobierno autonómico. Estos debates, que se vienen realizando durante décadas con una periodicidad anual salvo cuando se celebran elecciones, sirven para defender la gestión realizada por parte de los gobernantes y para que la oposición ofrezca su visión de cómo mejorar esa acción gubernamental. El grupo parlamentario popular se ha preocupado, y mucho, de ir analizando sectorialmente las quejas de los ciudadanos para conformar un paquete de propuestas de resolución que sirvieran de reflexión al resto de integrantes de la Cámara.

Ya en la primera jornada se pudo observar que el presidente valenciano, Ximo Puig, fue incapaz de defender con solvencia su gestión y dio síntomas de agotamiento del proyecto tripartito. Los incumplimientos han sido flagrantes por lo que las promesas futuras carecen de credibilidad. Ese intento del Consell por tapar la gestión ineficaz, y en muchas áreas inexistente, es lo que llevó al tripartito (con la colaboración del desnortado grupo de Ciudadanos) a boicotear la segunda jornada del debate.

Las propuestas de resolución salían a escena y reflejaban el trabajo de los integrantes de cada grupo parlamentario. El popular, después de múltiples reuniones con alcaldes y concejales conoce la realidad de sus vecinos, y arrojó un saldo de algo más de un millar. Claro que estos escritos no tienen consecuencia legislativa pero sí que marcan la posición de la Cámara en asuntos clave para la Comunitat. Todo ese trabajo fue menospreciado por el tripartito al no apoyar ninguna de las propuestas. Han hurtado un análisis de conjunto de lo que podemos mejorar como sociedad y lo han argumentado basándose en que el PP quería bloquear el debate por la cantidad de propuestas presentadas. ¿Desde cuándo trabajar en favor de los demás está penalizado? Es claramente nuestra obligación, para ello han depositado la confianza los ciudadanos en sus representantes políticos y por eso es gravísima la actitud sectaria de PSPV, Compromís y Podemos. La realidad es que querían tapar su nefasta gestión que en poco o nada está beneficiando a los habitantes de València, Alicante y Castelló. Ese es el único motivo. Pretenden, afirman, cambiar el formato para hacerlo más ágil, pero lo que esconden es un intento por amordazar a la oposición para que no pueda expresar con datos y con el refrendo ciudadano que este Gobierno autonómico es un desastre. Ignorando nuestras propuestas no sólo han menospreciado a los centenares de miles de valencianos que votaron al PP, sino que impiden que la vida y el bienestar de todos los habitantes de la Comunitat Valenciana pueda cambiar a mejor.

Entre los escritos desechados había cuestiones que nos preocupan a todos y que fueron expulsadas del debate porque el tripartito no cree más que en el pensamiento único y la imposición. Blindar por ley los tiempos máximos de espera en sanidad, reducir los impuestos, garantizar una estabilidad del sistema educativo basado en la calidad y la formación plurilingüe y en la libertad de elección eran algunos de los ofrecimientos que el grupo popular impulsó frente al desprecio del tripartito. A los valencianos también les habría gustado que sus representantes consensuaran, o al menos debatieran, sobre cuestiones básicas como la financiación local; la ampliación de la tarifa a los autónomos; la mejora de la calidad del empleo y el aumento de los salarios; la garantía hídrica con un plan que habíamos pactado con agricultores y regantes; o simplemente sobre la obligación de invertir 384 millones de euros anuales en infraestructuras; y gestionar de manera más sostenible nuestros bosques. Nada fue posible.

La calidad democrática se empobrece. Y es triste. En el grupo parlamentario popular no vamos a cejar en el empeño y la convicción de trabajar para cambiar nuestra sociedad y darle un impulso y para ello hacen falta muchas horas de trabajo, reuniones con la sociedad civil, análisis, consultas a expertos y mantenimiento de las convicciones en nuestro ideario que se ha mostrado capaz de transformar España y colocar a nuestro país como un referente mundial. Enfrente encontramos desidia, apatía, pocas ganas de trabajar, victimismo y soberbia. No nos resignamos a esta nueva política de imposición y de recorte de libertades para los ciudadanos. El modelo catalán es el espejo donde Compromís y Podemos, con la permisividad del PSPV, se mira. Y ya hemos visto como acaban esas aventuras populistas. Trabajaremos para evitarlo cada día, aunque a veces traten de impedírnoslo.