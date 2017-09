Resfriados antes de hora

El próximo viernes, 22 de septiembre, empieza el otoño astronómico. El meteorológico lo hizo el pasado día 1, y este año lo cierto es que sí podemos hablar de cambio de estación antes del equinoccio, porque ya a finales de agosto tuvimos temporales de lluvia y un descenso generalizado de las temperaturas. Aunque los termómetros se han recuperado discretamente, para el conjunto de España no hemos vuelto a tener calores propios del verano, y las noches están siendo más frescas de lo que cabe esperar en septiembre. El pasado fin de semana, además, no sólo nevó en zonas montañosas, como los Pirineos, sino que las heladas hicieron su primera aparición en amplias zonas de la España interior. En los últimos días, de hecho, no han escaseado los comentarios de gente que no ha tenido un buen final de verano en sus huertos particulares. Septiembre es así: el refranero nos habla de que unos años seca las fuentes y otros se lleva los puentes, pero eso es en lo que concierne a las precipitaciones. A veces también irrumpe con entradas frías y este año hemos pasado de los intensos calores de mediados de agosto a un bajón térmico notable en las últimas semanas. Mucha gente se ha resentido, porque no ha habido tiempo de adaptarse al cambio y los resfriados han llegado antes de la cuenta, incluidos los de los niños, que en algunos casos han tenido una vuelta al cole con constipado incluido. Estamos, pues, de pleno otoño. Con un poco de suerte después de esta abrupta entrada en el otoño tendremos algún veranillo inesperado. Lo que ya no recuperaremos hasta el año que viene es la luz perdida, porque lo que más se nota en estas jornadas otoñales es la rapidez con que anochece cada día.