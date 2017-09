A contaminación emanada por los tubos de escape de coches, motos, autobuses, vehículos pesados€ no solo contribuye al calentamiento global, sino que, localmente, provoca un deterioro importante de la calidad del aire que se respira en los entornos urbanos y, en consecuencia, problemas de salud pública. La semana europea de la movilidad sostenible se celebra hoy, 22 de septiembre, día mundial sin coches, y suele ir acompañada de acciones de promoción del transporte público, caminar o utilizar la bicicleta.

El Ministerio de Medio Ambiente ha apostado por el lema ´Compartir te lleva más lejos´, mientras que el Gobierno valenciano, a través de la campaña ´Hoy descansa el coche´ de la Conselleria d´Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, ha advertido que el tráfico genera el 20% de la polución atmosférica en la Unión Europa, mientras que es este sector responsable del 40% de las emisiones urbanas.

De hecho, la Agencia Europea de Medio Ambiente alerta que las partículas más finas –con capacidad más dañina en órganos como los pulmones- vertidas a la atmósfera desde hogares y edificios comerciales e institucionales por la combustión de carbón y biomasa, no han disminuido significativamente, según el informe Air quality in Europe 2016. El clima de las ciudades requiere una reducción del tráfico que utiliza combustibles fósiles para convertir los entornos urbanos en espacios más habitables, limpios saludables y respetuosos con la biodiversidad. Para ello, los días sin coche no deberían ser anecdóticos, como tampoco una planificación urbana y metropolitana que piense en las personas y no en los vehículos.