En aquesta peça es discuteix l'ús fal·laç del recurs retòric denominat «la pregunta complexa» exemplificat en la qüestió catalana i les seues consultes. El tema de que siguen pactades o unilaterals, l´assumpte de la seua legalitat, fou tractat en una peça anterior (Levante-EMV 08/09/17) i no hauria d'interferir en la lectura d'aquesta anàlisi.

«Conteste SI o NO: Després d´atropellar el meu client es donà vostè a la fuga?». Potser l'interpel·lat no va atropellar ningú, però això està confús en la resposta NO. Una pregunta complexa, contestada amb SI o NO, du gravada la imprecisió i, fins i tot, pot usar-se-fal·laçment amb propòsits manipuladors. La pregunta complexa conté almenys dues preguntes en relació de dependència. L'ús enganyívol consisteix en que una resposta ja està resolta en l'enunciat, d'acord amb els desitjos de l´interrogador. Restringits a contestar SI o NO, el parany de la pregunta complexa es combat exigint la seua descomposició en les preguntes atòmiques que conté.

Descomposició present en el procés participatiu català de 2014: «Vol que Catalunya esdevinga un Estat? En cas afirmatiu, vol que aquest Estat siga independent?» L'enunciat complex haguera dit: «Vol que Catalunya esdevinga un Estat independent?» amb l'interrogador havent resolt ja, afirmativament, la primera pregunta, sense consultar-la. L'estructura descomposta és útil per indagar (i contemplava l'opció federalista del PSOE), però no necessàriament per decidir. El motiu? Podrien obtenir-se un terç de vots negatius a la primera pregunta; podrien repartir-se equitativament els dos terços afirmatius en la segona. La dispersió no permetria resoldre. En aquest cas, a més, els NO, perdedors de la primera pregunta, no tenen oportunitat de votar la segona. Resumint: si la pregunta és complexa i es divideix en dues preguntes dependents, cal consultar la primera, publicar el recompte i, en cas necessari, consultar la següent a tots els votants, en segona volta.

La pregunta d'un referèndum decisori pot ser més o menys complexa; si es busca, però, un resultat inequívoc, convé que siga simple; la de l'1 d´Octubre no ho sembla. «Vol que Catalunya siga un Estat independent en forma de república?» conté tres preguntes niuades: «¿Estat?, En cas afirmatiu, Estat independent? i, en cas afirmatiu, En forma de República?» No obstant això aquesta complexitat no és tal. Donat el resultat orientatiu de la consulta de 2014 ( 80,76%), i des del punt de vista dels convocants, sembla justificat fusionar la primera i segona preguntes. I en l'enunciat original la tercera pregunta potser és cosmètica, si considerem que les alternatives monàrquiques al republicanisme, en un hipotètic procés constitucional català, no són creïbles.

Amb tardança, reneixen propostes de consensuar noves condicions d´integració de Catalunya en Espanya, preguntant després en referèndum el text acordat. Consultar eixe text en un referèndum suposaria retornar a la pregunta complexa que ja resol la resposta desitjada per l'interrogador a la qüestió prèvia sobre la independència. Per a salvar el parany, el text deuria consultar-se com a alternativa a l´emancipació, en un tipus diferent de referèndum on es sol·licita escollir entre dues opcions diverses respecte de l´estatus actual. Un mètode d´empentar cap a l´opció unionista (emprat baix la forma en el referèndum de permanència en l´OTAN de 1986, de resultat menyspreat pels successius governs), però que sembla acceptable.

Unes coses duen a altres i emergeixen noves qüestions. Per exemple: comparat amb les preguntes de a dalt, el text d'una constitució és molt més complex. Quins perills pot comportar votar-lo en la seua totalitat amb un simple SI o NO? Segur que vostès n´endevinen alguns.