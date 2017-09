A la espera de la ya tradicional encuesta de octubre, que publica este diario, con la que se pueden interpretar tendencias que desvelen la futura composición de mayorías en les corts. Hay quien empieza a trabajar con la variable del sorpaso de compromís al pspv como el pasaporte, si la aritmética lo permite, para situar a Mónica Oltra al frente del consell. No han sido casuales pues las polémicas que se han registrado al inicio de este mes de septiembre en el seno de la coalición, entre los que abogan por concurrir de la mano de podemos a las elecciones y los que se oponen. Parece que Mónica y los suyos vean esta operación como la clave para asaltar la presidencia de la Generalitat, convertirse en la fuerza hegemónica de la izquierda valenciana y realizar un acercamiento a podemos de tal forma que ella sea la referencia de la formación morada en la Comunitat Valenciana. La suma de compromís y podemos no dio lo que se esperaba en las elecciones generales de diciembre de dos mil quince, y en la reedición de junio con la incorporación de esquerra unida resultó todavía más desalentadora cumpliéndose la máxima de que en política dos más dos no son cuatro. En toda esta experiencia da la sensación de que el bloc pasa por un momento agridulce, proveer de estructura le ha servido para alcanzar cuotas de poder institucional inimaginables hace una década, sin embargo su falta de visibilidad e influencia ha resultado patente en momentos decisivos como la aprobación de los presupuestos en los que la voluntad de agradar a Podemos primó frente a la legítima aspiración nacionalista de negociar una agenda propia de inversiones tal y como canarios o vascos han hecho.

En este extremo cabe preguntarnos si el rumbo de compromís será el que fije la señora Oltra acorde a sus necesidades y la coalición acabe siendo la marca territorial de podemos tal y como ha sucedido en Galicia con en marea, o por el contrario el bloc será capaz de resistir esta opa consiguiendo mantener al menos de forma nominal la estricta obediencia valenciana.