Los políticos, 'un bien necesario'

Cada cuatro años, o cada dos, aunque la última vez fue a los seis meses, llamáis a nuestra puerta para pedirnos que nuestro voto, recoja vuestra lista de candidatos. Nos presentáis programas que generan ilusión. Parece que con vosotros el futuro, deparará bienestar a todos. Cada nueva legislatura, renovamos la esperanza y sin embargo, existen algunos asuntos que por acción u omisión, año tras año nos crean frustración. No debería ser posible, no es admisible, porque todos tienen explicaciones «para justificar» lo que sucede, que prácticamente a las puertas del 18, exista una deuda millonaria por subvenciones a la rehabilitación de viviendas correspondiente a los años, 2008, 2009, 2010 y 2011.

Los propietarios, los vecinos acreedores de estas subvenciones, son personas que necesitan que estas deudas sean liquidadas, muchos de ellos tuvieron que endeudarse para poder hacer frente a las derramas, otros tuvieron que recurrir a hijos y familiares, ya que por su avanzada edad, no eran merecedores de ningún crédito.

Sres. Políticos, no nos valen excusas, no nos digan que esas subvenciones se otorgaron en tiempos de otros gobernantes, del Gobierno de la Nación o del Gobierno de la Generalitat, no nos digan que no hay dotación presupuestaria. ¡Hay un problema y lo que deben hacer es resolverlo! Todos los nuevos Gobiernos, heredan «el estado de las cosas» que dejan los anteriores. Deben asumirla y afrontarla para darle solución. Dicen que «han rescatado» a los bancos. Ahora es el momento de rescatar a las familias que lo necesitan, ¡no pierdan esta oportunidad!

Todos queremos que nuestra ciudad, sea un entorno apacible, cuidado, bonito, seguro, donde podamos disfrutar con nuestras familias y para ello, es necesario invertir en la rehabilitación pública y privada.

Respecto del procedimiento y tramitación de las subvenciones que se están adjudicando en estos últimos años: es necesario modificar los requisitos y los plazos de las solicitudes. No es de recibo que parte de las dotaciones presupuestarias queden sin adjudicar. Se nos dice que los plazos son adecuados, que vayamos ya trabajando para tenerlo preparado y poder así cumplir los requisitos para el próximo año, porque se dispondrá de más subvenciones. Perdonen Sres. Políticos, para mi eso es un «brindis al sol». Los profesionales colegiados debemos informar a nuestros vecinos de forma veraz y tangible.

Aunque quizá exceda del ámbito de opinión profesional, debo decir que no estoy nada de acuerdo en lo que quieren que sea la T2, está muy bien poder visitar la Ciudad de las Artes y las Ciencias, pero ya de paso estaría mejor llegar hasta Nazaret y que se trabaje por integrar este barrio en la ciudad. Parece que la T2 se está convirtiendo en una nueva película, su titulo Tranvía a Nazaret. Sres. Políticos, planifiquen la ejecución de esta infraestructura de forma integral, para el bienestar de todos, no solo de los visitantes y

turistas que desean disfrutar, a mi juicio, del mejor conjunto arquitectónico Contemporáneo de Europa, La Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Represento al colectivo profesional de los Administradores de Fincas Colegiados de Valencia y Castellón, pero estas líneas nacen de un pensamiento profesional y personal, con una dosis importante de desasosiego, motivado en parte por el quehacer diario, donde atiendes a personas, que esperan en el cobro de la subvención un alivio para sus quebrantadas economías.

Sres. Políticos, soy muy consciente del esfuerzo que realizan, con verdadera vocación de servicio a lo público. Seguiré confiando siempre en ustedes, porque son ustedes «un bien necesario».