Pequeñas grandes contribuciones

Durante el pasado sábado se instaló la vigesimosegunda estación meteorológica propia en la alicantina isla de Tabarca. Como siempre en los encuentros y montajes que organiza la Associació Valenciana de Meteorología (AVAMET), el evento se desarrolló en un ambiente cordial, alegre y distendido; concluyendo con el montaje exitoso de la vigesimosegunda estación propia de la Asociación, esta vez en colaboración con el Instituto de Ecología Litoral y el Ayuntamiento de Alacant. No obstante todo no son buenas nuevas, ayer mismo llegó a nuestro conocimiento una noticia muy triste, Rafa Llodrá, el alcalde de la Vall d´Ebo, -lugar donde AVAMET instaló su primera estación- fallecía a la edad de 53 años.

Decir Vall d´Ebo es mentar los comienzos de AVAMET, es recordar los inicios humildes de la asociación. Así, cuando en 2012 se instaló la primera estación meteorológica en dicha población, la adquisición de la misma suponía más de la mitad del presupuesto de la asociación. Por ello, para poder efectuar una inversión de tanto calado en aquellos momentos la confianza con el alcalde y el consistorio donde se instalaba la estación tenía que ser completa. El personal del ayuntamiento tendría que atender las incidencias de la estación que no pudiesen ser solventadas mediante control remoto del PC y que no requiriesen la presencia de algún socio entendido de la materia, además se les confiaba un pluviómetro manual para contrastar los datos de precipitación de la estación automática. Pues bien, hasta la fecha no hemos tenido queja alguna con el Ayuntamiento de la Vall d´Ebo, más bien al contrario, les estamos muy agradecidos por toda su colaboración y porque gracias a la espectacularidad de sus datos pluviométricos tanto el nombre de dicha población como el de AVAMET han sonado a escala estatal. De esta manera podemos decir que aquel compromiso, primero verbal con nuestro socio de Pego (Álex García) y luego a través del convenio que se firmó con el ayuntamiento se ha cumplido a la perfección y estamos seguros que se seguirá cumpliendo por muchos años más, ofreciendo datos a tiempo real y una serie climática de gran valía para la comunidad científica.

Pequeñas grandes contribuciones como las del ayuntamiento de la Vall d´Ebo en la persona de su alcalde han conseguido que una humilde asociación como era AVAMET en 2012, con cerca de 50 socios, haya evolucionado en tan solo cinco años hasta lo que es hoy en día: una entidad con más de 220 socios y un gran potencial y futuro por delante. Una asociación capaz de mover hasta la Isla de Tabarca casi la misma cantidad de socios que tenía cuando se instaló la estación de la Vall d´Ebo. Muchas gracias por todo Rafa, DEP.