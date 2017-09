Victoria amarga

La constitución de una coalición para el cuarto mandato de la cancillera alemana se presenta como un ejercicio complejo. La inédita llegada de la extrema derecha al Parlamento federal también complicará la andadura de Angela Merkel, como un «nuevo reto», según ha afirmado ella misma.

No encontraremos euforia en la CDU/CSU, el partido de la lideresa nacida en Hamburgo, al ver que sus votantes han caído en más de diez puntos. Nunca en Alemania desde 1945 el vencedor de una elección legislativa se ha encontrado sin mayoría para gobernar. Por ello, y siguiendo el esquema gobernativo clásico de la coalición, Merkel y los suyos van a tener que negociar con otros partidos durante varias semanas, si no meses. Y no podrá contar con el SPD, su socio de estos últimos cuatro años.

Tanto los verdes como los liberales han anunciado que consultarán con sus bases un eventual proyecto de coalición antes de comprometerse. Sin embargo, la cancillera se enfrenta a las divergencias existentes entre los ecologistas y los liberales sobre cuestiones como el futuro del diésel o la inmigración. En otros términos, los colores de la próxima coalición tendrán una importancia innegable a la hora de tratar temas como las reformas de la zona euro, el futuro de la relación transatlántica o las sanciones económicas impuestas a Rusia.

Por su parte, el SPD encabezado por Martin Schulz ha obtenido el resultado más bajo de su historia después de la Segunda Guerra Mundial. Los bancos de la oposición serán su espacio hasta 2021. El desastre electoral ya se ha convertido en un fracaso personal para el expresidente del Parlamento Europeo, quien fue propulsado a la cabeza del partido para intentar salvar una situación difícil en los sondeos de entonces. Pero también se trata del fracaso de una campaña centrada en la justicia social que no ha convencido al electorado en una Alemania económicamente fuerte.

En realidad, el SPD alemán está sufriendo el mismo declive que los partidos socialistas francés y español. A su izquierda, al igual que la France Insoumise y Podemos, está el partido izquierdista Die Linke, con el cual ha excluido cualquier alianza nacional porque la izquierda radical se opone a la OTAN y a las misiones militares alemanas al exterior.

En cuanto a la extrema derecha (Alternativa para Alemania o AfD), ha roto un tabú en el país al entrar en el Parlamento Federal. La formación de ultraderecha, que pretendía sobrepasar a los liberales y verdes, ha cumplido con sus expectativas que eran colocar a más de 90 diputados en el Bundestag. Ellos son el «nuevo reto» de Merkel, mientras que Alexander Gauland, colíder de AfD, pretende cambiar el país. Su socia, Alice Weidel, ya ha establecido sus objetivos a medio plazo: poder gobernar en 2021.

Partidario de una salida de Alemania de la zona euro, AfD preconiza posiciones tradicionales sobre la familia y además es escéptico respecto al cambio climático, por lo que exige la cancelación del Acuerdo de París. Incluso algunos de sus miembros replantean el consenso memorial de los alemanes basado en el arrepentimiento.

Visto el nuevo panorama político, las maniobras no serán fáciles para Merkel. En primer lugar, su partido ha perdido un número importante de votantes. Muchos de ellos le reprochan su posición demasiado centrista, entre otros, sobre la cuestión de la inmigración. Y al igual que los electores decepcionados del SPD, han reportado sus votos al tercer partido de Alemania, el ultraderechista AfD. ¿Cuál será la estrategia de la cancillera y de su partido para recuperar su electorado? ¿Adoptar una retórica más conservadora sobre la cuestión migratoria o la de las reformas de la Unión Europea?

En cuanto a la elección de uno o varios partidos de coalición, Merkel no tiene muchas opciones a no ser que el SPD vuelva a reconsiderar su decisión de alejarse del poder. Probablemente, los liberales serán los más inclinados para participar en su gobierno, pero también serán muy exigentes. La cancillera lo sabe y no descarta la posibilidad de elecciones legislativas anticipadas.

La victoria de Merkel, parecida a la de Mariano Rajoy en sus últimas elecciones, no es suficiente para liderar un nuevo gobierno alemán. Se trata de una victoria amarga.