Anem a per 'pans sencers', senyor Rajoy

Les quantitats que transfereix el govern espanyol són les mateixes per a cada comunitat autònoma? La resposta és no. Cada ciutadà rep el mateix per part de l´Estat o rebrà més o menys depenent d´on visca? Ací és on comencen els greuges comparatius i les diferències, perquè... Per què ha de rebre més una persona que visca al País Basc, posem per cas, que al País Valencià?

Els valencians i les valencianes, any rere any, estem aportant una quantitat de milions al Govern de Madrid que després no tornem a rebre. O si els sembla bé per això de no ofegar el personal, amb l´invent del FLA (Fons de Liquiditat Autonòmica) fan un préstec cobrant interessos i damunt ho fan amb els nostres diners. Sembla mentida però és així, i encara volen que els donem les gràcies. I hem de dir que ja està bé, que estem farts, que si cal canviar el sistema de finançament, que es canvie però els valencians i les valencianes ja hem aportat prou al govern de l´Estat perquè després eixe mateix Estat ens discrimine d´una forma tan descarada: es podrien posar tants exemples€

Entre totes i tots hem d´aconseguir que esta discriminació siga tema de conversa no solament en l´entorn polític sinó també al carrer, que ho raone la gent al bar, al mercat, al tren o el metro perquè la falta d´un finançament just és un problema que afecta al conjunt de la societat valenciana. I hem de ser tots nosaltres, valencians i valencianes, els que fem visible i recordem cada dia allà on faça falta esta injusta realitat. Perquè€ és cert i segur que mai no acceptaríem entregar-li diners nostres a algú que després no ens els torne, o no ens torne el que ens pertoca. Així, si a l´àmbit personal no ho acceptaríem, per què ho permetem en l´àmbit polític?

Fa uns dies, la plana major del PP d´Espanya vingué a València a riure´s de tots nosaltres. El ministre Montoro ens va dir, entre altres coses, que el problema és que al País Valencià som uns plorons, que sols sabem plorar. Vindre a casa nostra a insultar els valencians i les valencianes? És per això que si entre nosaltres no estem units continuaran discriminant-nos. L´excusa de l´escassesa de diners ja no cola perquè ben clar ha quedat que el Govern d´Espanya ha tingut recursos per al que ha volgut, com ara: rescatar els bancs i autopistes de peatge, rebaixar impostos a les rendes altres i grans empreses, etc.

Ha arribat l´hora que el president Rajoy i companyia assumisquen la seua responsabilitat i pose en marxa de manera immediata la reforma del finançament autonòmic, ja que l´actual sistema, del 2009, està més que caducat. Les xifres, les necessitats, la població, canvien amb el pas del temps i per si a algú li s´oblida les comunitats autònomes estan formades per persones i l´assignació de recursos a les comunitats ha de fer-se des de l´equitat interterritorial, segons criteris de necessitats transparents i basant-se en la seua població i característiques.

Nosaltres, totes i tots hem d´unir forces i dir alt i fort «prou»! Perquè com diem a València, «ja no ens alimenten les molles, volem el pa sencer».