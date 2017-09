Aunque en España se tituló "Atrapado en el tiempo", la película de 1993 que en inglés se llamaba "El día de la marmota" acertó a popularizar una expresión que ahora está completamente asentada en nuestro idioma para describir las situaciones que se repiten una y otra vez provocando el tedio y la melancolía o la irritación de quienes las contemplan.

El mes de septiembre, con el retorno a la normalidad, siempre es propenso a esa clase de sentimientos, pero hay que reconocer que este año al ciudadano español se le está aplicando una auténtica sobredosis de día de la marmota, con efectos más irritantes que sedantes.

No de otro modo cabe entender el interminable bucle catalán, que se ha convertido en ese "elefante en la habitación" (por utilizar otra expresión muy gráfica) del que está todo dicho, pero ante cuya gravedad tampoco cabe hablar de otra cosa, so pena de acabar hablando del tiempo. De hecho, yo mismo publiqué en estas páginas un artículo sobre el tema hace justamente dos años, que podría volver a publicarse hoy porque la situación, y mi propia opinión, son las mismas.

En tiempos recientes no son muchos los países más o menos desarrollados que hayan padecido con tanta virulencia esta enfermedad, que ahora nos tiene en estado de observación internacional y que indudablemente nos debilita. Uno es Bélgica, que nada tiene que ver, por tamaño, situación e historia, con España, el segundo es el Reino Unido, aunque éste sí es a todos los efectos un Estado plurinacional y además no es un modelo a seguir, porque con el segundo disparo de la ruleta rusa referendaria ha salido bastante malparado. El tercero es Canadá, que hace años rectificó y que nunca se asomó a una ruptura constitucional.

Algo se ha hecho mal cuando hemos llegado a una situación en la que "el mal menor" consiste en que se reproduzca lo que sucedió en noviembre de 2014, un simulacro de referéndum que no sirve para nada pero que es una manifestación de desobediencia, y que aspira a crear en la opinión pública internacional la sensación de que se oprime la libertad de expresión y de que no se sabe abordar correctamente un problema político. Mucho peor sería, desde luego, la independencia, que supondría un fracaso sin paliativos que dejaría en un juego de niños el famoso desastre de 1898, haciéndonos caer bastantes puestos en cualquier escalafón de influencia internacional.

Decía Bertrand Russell que no se pueden ignorar las reglas del comportamiento humano ni sorprenderse o lamentarse de sus resultados, porque es tan inútil o tan absurdo como abroncar, o hacer un conjuro, a un coche que no funciona porque se ha quedado sin gasolina. Algo así nos ha pasado. Muchos se lamentan o se rasgan las vestiduras por comportamientos que en el fondo eran predecibles aplicando las reglas del juego político descritas, sin ir más lejos, por Maquiavelo. En manos de los partidos nacionalistas, de tendencia naturalmente separatista, se han puesto unos gobiernos que son una especie de "Estados de facto", como se ha visto tras los atentados de agosto. Además se les ha concedido, por el sistema electoral y por la incapacidad de los grandes partidos estatales para ponerse de acuerdo, una influencia política decisiva cuando el Gobierno carece de mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, y también se ha visto en la aprobación de muchas Leyes anuales de presupuestos. El discurso nacionalista (que se basa en una visión muy negativa del resto de España, expresada en términos descarnados en cada intervención parlamentaria de los representantes de ERC) no encuentra respuesta adecuada. Desde Constant se sabe que cualquier forma de "democracia directa" (manifestaciones, referéndums, etc.) favorece siempre a las minorías más activas y concienciadas, que tienen menos reparo a manifestar públicamente sus opiniones y a dedicar tiempo a hacerlas prevalecer, frente a los grupos más moderados, centrados en su vida personal y profesional, aunque éstos sean mayoritarios.

Después de décadas de apaciguamiento y de resolver cualquier conflicto con un pacto o una cesión, está resultando muy difícil aplicar medidas coactivas, que además no son bien entendidas en el exterior. El hecho de que las instituciones del Estado, ante conductas claramente ilegales y de insubordinación de unos órganos autonómicos, no tengan más mecanismos que los judiciales (y además penales, en forma de querellas), necesariamente lentos, sin haber podido actuar antes de forma preventiva (no represiva) para evitar que las cosas llegasen a este punto, es ciertamente descorazonador.

No olvidemos, además, que actualmente la soberanía de los Estados está muy limitada, más aún si forman parte de la UE y del euro. En 2010 todos contemplamos cómo el Gobierno cambió la dirección de su política económica de forma espectacular como consecuencia de presiones exteriores. Con toda seguridad hay quien está jugando a que esto vuelva a producirse en el asunto de Cataluña. Es cierto que toda la comunidad internacional tiene como único interlocutor al Estado y reconoce al Gobierno la competencia exclusiva para solucionar los conflictos internos, pero si la situación se le fuera de las manos seguramente se le obligaría a dar su brazo a torcer, porque hay medidas coactivas que sencillamente no se toleran en el seno de la UE, máxime en una época de información inmediata a través de las redes sociales. Por eso el Gobierno es consciente de que tiene un margen de maniobra muy estrecho y de que a veces la paciencia, aunque parezca signo de debilidad, es más útil que una reacción excesiva que pueda resultar contraproducente. En todo caso, ya es bastante negativo, y distrae muchos esfuerzos que deberían dedicarse a otras cosas, tener que recabar el apoyo de todos los actores internacionales (instituciones europeas, Gobierno norteamericano, etc.), y que la voz española en debates como el reciente sobre el Estado de la Unión en el Parlamento Europeo se gaste en hablar de un asunto interno.

Tengo la sensación de que son mayoría los ciudadanos que sólo sienten aburrimiento y tristeza ante ese "día de la marmota", conscientes además de que existen múltiples problemas realmente importantes eclipsados por esta situación excepcional. ¿Qué se puede esperar cuando se disipe la niebla del 1-O? Hace 40 años el consenso constitucional alumbró el sistema autonómico sin que nadie hubiera previsto o planificado racionalmente ese resultado (la propia expresión "comunidades autónomas" tiene bastante de compromiso y de ambigüedad). Desde muchas posiciones se apunta a que, pasada la actual efervescencia, se podría llegar a un compromiso político alrededor de nuevos hallazgos verbales (aquí surgen plurinacionalidades, naciones culturales, el federalismo, etc.), para que aparentemente todo cambie y en el fondo siga más o menos igual, pero desactivando la reclamación independentista por un tiempo. No es realista pensar que esta reivindicación vaya a solucionarse con la importación de un modelo totalmente federal como el alemán, porque para ese viaje, relativamente pequeño, no hacen falta estas alforjas. Lo deseable sería que el nacionalismo dejase de monopolizar la representación de Cataluña y que ésta tuviera el máximo protagonismo en una España volcada en regenerarse y en ganar calidad de vida para sus ciudadanos, pero ciertamente no parece lo más probable.