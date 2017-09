Dificultad de la predicción meteorológica

En el Meteocat 2017 dedicado a la comunicación meteorológica los diferentes meteorólogos y otras personas afines, profesores, y aficionados concluyeron que hay una dificultad inherente a la previsión meteorológica, especialmente en nuestro país, Cataluña.

El relieve complejo, y el hecho de que estamos en el Mediterráneo, hace que las borrascas y las perturbaciones no tengan el mismo comportamiento predecible como en países de clima más aburrido y relieve absolutamente plano como Holanda o Dinamarca, donde sabemos la hora, con una precisión milimétrica, en que llegará un frente frío que dará precipitaciones. Además se añade en la radio que a veces tienen que decir la previsión meteorológica en 2 minutos o en 30 segundos. Y a menudo no coincide el espacio temporal en el que tienen que decir la previsión con la variabilidad meteorológica del día siguiente. Por ejemplo en un día antes de un día soleado de invierno, es bien fácil la previsión, sol en todas partes menos las nieblas persistentes en la plana de Lleida y las Tierras del Ebro, junto con nieblas menos persistentes en la plana de Vic y otros lugares de la Depresión Central y de la Depresión prelitoral, con inversiones térmicas intensas.

Además estamos en un país turístico donde las presiones del sector de la hostelería hacia los meteorólogos han sido importantes, no se puede complacer a todo el mundo, ni se puede decir el tiempo a la carta. Se ha de decir el tiempo que va a hacer y no lo que les gustará que haga a los hosteleros.

Sin embargo no queremos decir que no siempre aciertan los meteorólogos ni que no tengan razón algunas veces los hosteleros. Tiene que haber una tolerancia mutua, porque somos humanos, y a veces los meteorólogos se equivocan. Como ellos dicen más que equivocarse ellos, son las situaciones meteorológicas que evolucionan de una manera diferente a la que se esperaba.