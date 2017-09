Sempre he pensat que quan Catalunya fóra per la independència, seria un va de bo. Sense violència, amb intel·ligència, amb estratègia.

El procés català recorda i molt a la guerra de guerrilles què va fer el Che en la revolució cubana. Tot l´aparell de l´Estat en marxa amb l´objectiu de parar el vot. Però ho pararan per sempre? Eixa és la qüestió. Tant si es para ara com siga, com si s´aconsegueix arribar a celebrar-ho, el meló ja està obert.

Estic convençut què els independentistes saben que aquest i en aquestes condicions no és el moment d´aconseguir-ho. Molt del suport al procés és més per desafecció i sentiment d´haver sigut agredits què per convenciment identitari nacional.

L´objectiu del procés és poder votar (i què guanyara el no). Saben que encara ha de madurar més el fet de sentir-se poble i ser més majoritari. Però s´haurà iniciat el camí per a poder convocar en condicions el dret a decidir , dins de 2, 4, 6 anys... Per això és irreversible. Mentrestant l´Estat intentant trencar la cucanya amb l´embena en els ulls i prenent decisions com poc dubtosíssimes en l´àmbit democràtic , què converteix la llei vigent i ja veurem a veure en el seu pitjor enemic.

Per a mi sens dubte l´estratègia del govern català és a mitjà termini amb l´acció a curt termini. Els jugadors de truc sabem que moltes vegades , la falta envit i truc condiciona més les següents jugades què eixa mateixa en la qual es llança.