La manada, o el grup de violadors durant aquells Santfermins, eren uns joves que segurament en solitari, potser, no s´hagueren atrevit... o sí. És complicat esbrinar com està de malalta una societat i saber fins a quin punt, persones que naixen-naixem i viuen-vivim en condicions semblants, que podien ser els nostres amics, fills, marits, germans, pares, veïns... poden arribar a la categoria de monstres.

Els estudis de sociologia demanden, cada vegada més, dades diferenciades per sexe per tal de poder quantificar, avaluar i actuar sobre bases sòlides i incontestables, perquè aquestes investigadores i investigadors necessiten, amb ull clínic, disseccionar el comportament d´una societat al mil·límetre i extraure´n les conclusions inequívoques per arribar a l´antídot.

Les administracions públiques han de proveir la investigació de tota mena de dades desagregades per sexe, per saber què han decidit, usat, sol·licitat, instat, recorregut, secundat, denunciat, aplaudit, triat, rebutjat, treballat i un llarg etcètera les dones i els homes, per separat. Així doncs, les dones i les xiquetes deixaran de ser invisibles en la majoria de les estadístiques i reflectiran una realitat oculta el coneixement de la qual és necessari per poder abordar-la.

Sense dades no hi ha problemes, o almenys no s´hi veuen, i sense problemes no tindrem polítiques actives que els resolguen. Les estadístiques necessiten més dades en aquesta tasca igualitària per a eradicar la xacra i la violència; la sociologia ha de veure la realitat completa al 100 % per afinar en les prediccions i per poder desfer constructes socials patriarcals que maten.

L´any passat, Melinda Gates assenyalava el forat estadístic que, ara per ara, hi ha en la recerca sociològica dins d´aquesta matèria convertida en urgència social i d´Estat. Gates donava 71,3 milions d´euros perquè els programes informàtics puguen separar sistemàticament totes les dades per sexe, i així saber, per exemple, quantes dones i xiquetes es dediquen a l´agricultura, quantes xiquetes treballen sense remuneració... cosa que si no se sap, infravalora la participació de les dones en l´economia. O quantes disposen d´un comte corrent al seu nom o d´una targeta de crèdit, o quantes xiquetes i joves no van a l´escola, o quantes xiquetes tenen accés a aigua neta... o quantes xiquetes són mares abans dels 15 anys i quantes moren. O quantes dones, en manada, han violat un home.