Operación árbol

Existen sentencias que estremecen: "Están condenados" dijo el arquitecto Jose Maria Sancho i Carreres en la reunión de la Plataforma Salvem El Parc Central i els Arbres de Bailèn. ¿Sigue la ciudad atada a legados políticos? "Como ocurrió con Franco o con Felipe González, la revolución pendiente, el "cambio del cambio" o "la regeneración de las instituciones" empiezan a sonar como frases retóricas para quedar bien en los mítines", escriben Díaz Herrera y Durán Doussinague en su obra sobre "La herencia socialista que Aznar oculta". El plan se urdió en mil novecientos ochenta y nueve (veintiocho años atrás) ¿Cómo eludir o modificar maquinaciones precedentes? El ciudadano está cansado de rémoras y desaprensivas maneras. Cuatro años después, la economista Mercé Sala, presidenta de Renfe dijo: "Porque los proyectos imposibles no son proyectos". Al año siguiente se convierte en manos del ex ministro de Obras Públicas, Josep Borrell, (actualmente en Abengoa), en "un proyecto de Estado". Cuatro años más tarde, Zaplana, (caso Lezo, Naseiro, Terra Mítica), ex presidente de la Generalitat, (actualmente en Telefónica), "apoya el Parque Central porque figura en el pacto con UV (Unión Valenciana). "En 1999. Rafael Arias Salgado (Fomento), la Generalitat (Eduardo Zaplana), Miguel Corsini (Renfe) y el Ayuntamiento de Valencia (Rita Barberá), firman un nuevo acuerdo sobre el Parque Central que no determina plazos de ejecución", ("Levante E.M.V.", 04/07/2010). Y el tiovivo gira. Especulaciones que ni el tiempo desbarata aparecen, aunque sus agentes hayan desaparecido. "A efectos políticos el tema estaba silenciado, se estaba vendiendo un proyecto ilusionante. El Ayuntamiento había abusado de la buena fe de los ciudadanos", apuntaba el periodista y escritor suecano Emili Piera.

El poeta francés Arthur Rimbaud escribió: "en tanto los fondos públicos se disipan en fiestas de confraternidad, él tañe una campana de fuego rosa en las nubes". Camiones de Cementos La Unión; "el consumo de cemento crece un 11% en los cinco primeros meses del año" ("Actualidad GCLU", 04/08/2017), léase Grupo Bertolín, cuyo eslogan en las vallas de obras es "Hazlo bien o no lo hagas", han hecho su aparición por el espacio de los árboles. "¡No volem omplir amb ciment, asfalt i rajola el sol destinat a jardí, arbres i terra respirable!", grita un colectivo cuya portavoz es Mónica Ibáñez. Con fecha del pasado once de septiembre, Ibañez recibió una carta del Servicio de Jardinería del Ayuntamiento, cuyo párrafo final apunta. "Cal, peró, indicar que la resta del 18 exemplars arboris existents formen, en un entorn urbanizat i actualmente amb una mancança d´arbres, un conjunt arbori que, sense tindre individus destacables, constitiueixen un bosquet urbá amb un cert interés mediambiental i social. Aquest darrer aspecto variarà dràsticament en el momento d´executar-se les obres del Parc Central, el qual tindrà una superficie total aproximada de 240.000 metros cuadrados". La lectura de tal apéndice por parte de Piera, uno de los charlistas en el evento, dejó patidifuso al auditorio dada su ambigüedad perfilada de fatalismo. Piera, revalorizando los árboles comentó que en la guerra, los aviones atacaban instalaciones de valor superior o igual a la propia aeronave, desestimando núcleos arbóreos por su baja tasación; y así sucedió con la docena de plátanos de sombra, cuatro higueras (sagradas para los romanos), el ailanto (árbol del cielo), la acacia (planta maravillosa) y el algarrobo (árbol de la vida) de la calle Bailén, tal como comenta el joyero Vicente Gracia en el video expositivo de la charla: Las personas "preferían ir a los árboles antes que al refugio". Majestuosos ejemplares tienen su vida tasada en poco; "de repente vi dos bulldozer de doble pala arremetiendo contra ellos", comentaba Ibañez con el temor reflejado en su rostro ante otra posible incursión demoledora, recordando el sacrificio de una higuera y un algarrobo herido de muerte a principio del verano.

Grandes artistas se rindieron a la contemplación admirativa de árboles, plantas, campos, bosques. Vincent Van Gogh se fusionó con ellos dando a luz obras como "Árbol azotado por el viento" y escribiéndole a su hermano Theo: "Todo es hermoso aquí, donde quiera que vaya. La floresta tiene mucha mayor extensión que en Bramante", ("Cartas a Theo", Vincent Van Gogh). Ignacio Pinazo Camarlench era un enamorado de la naturaleza al igual que su discípulo Joaquín Sorolla. Rimbaud en "Ciudades" confesó: "Los parques representan la naturaleza primitiva trabajada con un arte soberbio", y en "Ciudad": "Soy un efímero y no por demás descontento ciudadano de una metrópolis que se supone moderna porque todo gusto conocido se eludió en el mobiliario y en el exterior de las casas tanto como en el trazado de la ciudad".

"Estaba aprobado todo. ¿Por qué la administración no informa?" esgrimió el arquitecto Sancho, apostillando "son proyectos legales pero no claros", que desde el dos mil ocho están aletargados, añadiendo a su discurso el interés por "proteger los árboles que hay y luego plantar más". Los terrenos donde se enraízan los árboles de Bailén pertenecen a RENFE, son públicos pero previstos como edificables, "hay derechos consolidados. Se han consolidado unos terrenos edificables. Si quieres árboles te tienes que acoger al plano". Frondosos héroes, supervivientes de la guerra civil, caerán sin remisión ante el virus del abuso. "No podemos cruzarnos de brazos y renunciar pacientemente a esta compensación y recuerdo de la naturaleza" apunta el profesor de diseño industrial Santiago Pey. Constan quinientas veinticuatro destrucciones de ejemplares en el Ensanche, Quatre Carreres y Poblats al Sud durante el año en curso. "Grupos y ejemplares botánicos que por sus características excepcionales de valor histórico, cultural, científico y de recreo constituyen un patrimonio arbóreo único", "por tanto de evidente interés público su protección y conservación", (Ley 4/2006 de 19 de mayo de la Generalitat).

"Bajé al parque a la hora en que los pájaros revoloteaban juntos. Y me acerqué a mi árbol, el tilo centenario guardián de mis secretos, que permanecía magnífico, inalterable, sus hermosas ramas llenando desafiante el aire, abriéndose al aire para vivir. Durante largo tiempo lo contemplé en silencio, y me senté luego a sus pies, recostado el cuerpo contra el tronco y al fin, cobijada en su espíritu amigo, lloré", ("Elisabeth, emperatriz de Austria-Hungría", Ángeles Caso). En numerosas culturas la inmortalidad se ha ligado al universo vegetal. El bosque de Sherwood y su legendario roble, fue fortín de Robin Hood contra la tiranía. "Admirable es Señor, tu nombre en toda la tierra, por la muchedumbre de árboles que en esta tierra Su Majestad crio, todos tan desemejantes de los nuestros, y de todos tienen sus servicios y provechos los indios y aun los españoles. Criaban mucho el árbol del incienso para los demonios", (Relación de las cosas de Yucatan", Fray Diego de Landa). Tita Cervera en una de sus acciones contra la tala de árboles urbanos comentó: "No puedo evitarlo, si me entero que van a talar un árbol tengo que ir" ("Errado De Aragón", 14/03/2016). En Orriols se trabaja en una zona de esparcimiento que de jardín ha pasado a ser zona multiusos, los vecinos solicitan el cerramiento así como el aumento de plantación de arbolado y especies vegetales. "Siempre quise ser arbolito. Decíase amanecer tras amanecer. Pero ¿Me querrá alguien sobre los demás arbolitos? Talar, arrasar, deprimir, acosar. "Hemos hecho lo que teníamos que hacer" palabras de Rajoy tras la aplicación de la fuerza bruta.

"Fue una cena fastuosa, que reunió en el hotel Majestic de Barcelona a lo más granado de la clase política madrileña y catalana. Era el domingo 28 de abril, Jose María Aznar y Jordi Pujol, acompañados de sus respectivas esposas y de la plana mayor del PP y de CIU, querían celebrar por todo lo alto su nuevo matrimonio político. Habían sido 51 días de reuniones para que las dos formaciones políticas llegaran a un acuerdo plasmado en un documento de 45 folios", ("Pacto de silencio", J. Díaz Herrera, I. Durán).