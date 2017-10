Tus banderas y mis hambres

Tú, mientras ondeas tus banderas, amarillas y rojas, con muchas o pocas rayas – que lo mismo me da – cientos de familias impasibles al viento que las mueve se sigue preguntando qué hay de su hambre. Aquí y allí, dentro y fuera de nuestras fronteras – todas ellas imaginarias e inventadas - hay hombres y mujeres, niños también, que sus problemas no dependen del color del trapo que ondea en un balcón de un edificio donde nunca vivió nadie. Por muy oficial que sea. Las banderas no dan de comer, y a lo largo de la historia si han dado algo han sido guerras, peleas, miseria y hambre.

Por eso, desde hace dos siglos, los movimientos de izquierdas se convirtieron en movimientos internacionalistas, porque sabían que lo que unía a la gente no eran las banderas, si no la lucha contra la opresión. Es ridículo, e incluso patético, ver supuestos partidos de izquierdas reducir todo su ideario a crear fronteras para que la derecha de esos nuevos reductos territoriales sigan con su viejas formas de producir, distribuir y comercializar el hambre de los trabajadores de las clases medias. Hoy, partidos como las CUP, y otros independentistas de la Comunidad Valenciana, pueden contradictoriamente verse convertidos en los mejores aliados de los conservadores más retrógrados, esos que han hecho de cada frontera un gran negocio.

Y mientras plantan y plantan un muro, que lo mismo da que sea real como en Israel o Estados Unidos, o ficticio con una supuesta frontera entre nosotros mismos, la gente sigue cada día más desprotegida. Y más alejada de los partidos y de sus políticos, que se convierten en los magos de generar problemas sin resolver los existentes. El mundo entero, el nuestro el que nos rodea, tiene miles y miles de preguntas sin respuestas. Por qué mis hijos no tienen un trabajo digno; por qué yo mismo no llego a fin de mes; por qué mi vecino que ha sido autónomo 40 años no tiene una pensión digna; por qué la sanidad o la educación no va a mejor; por qué hay niños en desprotección no sólo familiar, sino también social; por qué hay trabajadores pobres; por qué mueren mujeres a manos de hombres que dicen haberlas amado; por qué hay gente sola, pueblos solos, enfermos solos, ancianos abandonados; por qué – como decía Calígula de Camus – «los hombres (y mujeres) mueren y no son felices». Seguramente habrá mil y una razón, pero sobre todo la mediocre política y los deficientes partidos políticos han fracasado en algo tan básico en poner herramientas dedicadas a erradicar el sufrimiento social. En atender y cuidar de los problemas de los demás. Y todo ello pasa porque mientras muchos sufren, otros ondean sus banderas.

No las quiero. No quiero vuestras banderas, porque ninguna de ellas será importante para saciar las hambres de este mundo: el hambre física, el hambre moral, el hambre de justicia, el hambre de paz, el hambre de miles y miles de hombres y mujeres que tienen de poder ver en el horizonte más cercano un mundo más feliz, libre, inclusivo y abierto. Y no lo vemos, posiblemente, porque son muchas las banderas que nos dejan ver ese horizonte. Unos y otros, métanse las banderas en el cerebro: les cabe, hay mucho espacio vacío.