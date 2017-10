Els monstres de la raó

M'agradaria fer una crida sobre els greus i difícils moments pels quals travessa Espanya, en els que una minoria vol fer «tabula rasa» del període més fructífer i dilatat de convivència democràtica, deixant en paper mullat tant la Constitució com l'Estatut, que van votar majoritàriament espanyols i catalans. I també em sorprén com des de les més altes institucions de la Generalitat Valenciana, com la Presidència de Les Corts, se'ls anima a això sense el més mínim rubor, fent-nos creure que l'inexistent dret a decidir permet emparar una decisió unilateral de ruptura com la plantejada.

La simpatia pels plantejaments sobiranistes de molts dels nostres actuals governants està a l'orde del dia. No es ruboritzen per comptar mentides com ho és que la situació actual haja desembocat per recórrer l'Estatut. Fa falta mirar més enllà i atribuir responsabilitats als que irresponsablement van animar i van amussar un Estatut de contingut impossible, prometent el respecte cec al que de Catalunya isquera. Uns demanen l'impossibles, com el conseller Marzá, qui advoca per que es respecte la voluntat dels independentistes. I què succeïx amb la voluntat de l'immensa majoria dels espanyols? Altres, com la vicepresidenta Oltra, fan de funambulistes, sol·licitant ara la renúncia al «procés» quan este ha sigut un tremend fracàs, criticant l'aplicació de la llei a Catalunya i advocant al temps solucions polítiques per als que ja no desitgen ser espanyols.

Només uns ingenus o malintencionats poden demanar la neutralitat en aquest assumpte . O es que pensen que els independentistes respectarien la nostra legalitat estatutària si se acomiadaren a les seues pretensions?. Prompte promourien la consulta en les nostres terres, començant un altre procés, ajudats de qui acomplexats criden país a la nostra terra, qui ho veuen part d'una unitat lingüística i territorial, d'altra banda proscrita per la nostra Constitució, que impedix federar Comunitats Autonómas i que alguns denominen «Paissos Catalans».

Lacais d'una classe política que sempre ens ha mirat de dalt a baix com si forem el seu pati posterior. A pesar que amb les seues generoses subvencions hagen fet rics a alguns i promogut el pancatalanisme per tot arreu. Per tant, deixem les coses clares: els valencians tenim que dir molt alt que exigim que s'impedisca un referèndum il·legal, que les institucions d'autogovern tornen a la normalitat democràtica a Catalunya, i que el pes de la llei caiga sobre tots aquells que han desenrotllat comportaments obertament delictius. Poc hi ha de demòcrata en aquells que defenen una excepcionalitat per a qui compartixen principis i metes. Fal·làcies que la permisivitat de dècades ha transformat en monstres de la raó.