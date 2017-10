Tractores como armas

La noticia se produjo a primera hora del 1 de octubre: en diferentes pueblos, los vecinos habían bloqueado las calles con tractores. El hecho sobrecogía, pues tal ímpetu se hizo extensivo a toda Cataluña, con la gente en las plazas no ya para luchar por la independencia, sino simplemente por votar, por hacer frente al Estado. La población catalana, sin urnas, ni papeletas, ni sobres? le había dado la vuelta al sentido de un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional, pero no prohibido, aunque estuviese fuera de la legalidad, y de un modo tan sencillo como insospechado tumbaba al Gobierno de España, cuya vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aún se empeñaba en asegurar, ante el pasmo de quienes la escuchábamos, que no había habido referéndum.

Mariano Rajoy no supo en ningún momento controlar una situación que fue complicándose conforme avanzaba el día y aumentaba el número de heridos por la acción policial. Su táctica de hacer como si las cosas no ocurriesen se estrellaba en Cataluña contra la realidad. Como un mal cancerbero, se quedó a media salida, y así, ni aplicó la ley española contra el presidente catalán, Carles Puigdemont, cuando tocaba, por miedo a qué dirán la oposición y la opinión pública; ni supo ser consecuente con lo que defiende como Gobierno: si no había habido referéndum, ¿para qué enviar miles de policías y guardias civiles a crear una alarma injustificada? Si cuanto acontecía en Cataluña era un «paripé», según el ministro Juan Ignacio Zoido, ¿por qué darle tanta importancia? Rajoy había perdido la batalla mediática e internacional antes de que abrieran los colegios, y, tras sus declaraciones, parece que todavía no se ha enterado de la derrota que ha supuesto el 1 de octubre para él.

La crisis de Cataluña tendrá un difícil encaje en el futuro de España. Compartimos los pueblos que la formamos en torno a 500 años de historia, aunque con un problema de cohesión que, lejos de solucionarse, se enquista. Por desgracia, ningún Gobierno de Madrid quiere darse cuenta de que los territorios de la antigua Corona de Aragón no son países vencidos por la fuerza de las armas, sino viejos Estados soberanos con idiosincrasias propias, y que, por tanto, no pueden obedecer a ningún sometimiento absoluto desde el centro. Madrid siempre ha querido ser París y aplicar un modelo como el de Francia. Es triste que no se le haya ocurrido que el de Suiza nos vendría mejor a pueblos tan distintos como los de la Península ibérica.

Ahora bien, lo peor es que ya no tenga tiempo de rectificar, de comprender que España la debemos construir todos los españoles, que el mismo valor tiene una lengua que otra, que lo que sucede en la periferia es tan importante como lo que sucede en la Meseta. El referéndum habría de servir para recomponer esta visión de un proyecto distinto de Estado. Si no se dan cuenta en Madrid, a España la habrán matado los que decían que más la amaban.