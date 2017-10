Els significats de 'just'

Què es més rellevant legal o just? Un cas: els defensors de que és just exercir el dret d'autodeterminació mitjançant les urnes apel·len a la democràcia; qui neguen aquest dret argumentat la seva il·legalitat constitucional apel·len a la democràcia. Quan debaten, tots dos afirmen que la seva posició és la democràtica. Tal apropiació del terme democràcia per dos posicionaments contraris és incoherent i necessita ser resolta.

Encara que hi ha altres ingredients, la medul·la de la democràcia és que el conjunt de la societat participa en la presa de decisions que afecten la col·lectivitat. Si democràticament poden decidir-se accions injustes i si Estats no democràtics disposen de textos legals, justícia i legalitat no defineixen l'essència de la democràcia, i focalitzar en aquest concepte no aporta llum al problema plantejat a dalt. Potser la solució radique en aclarir la confusió entre legal i just. El concepte «legal» és nítid: conjunt de normes decidides pel legislador, o el poble en referèndum, i habitualment registrades per escrit.

L'embolic neix de la utilització de dos sentits per «just» i «justícia». L'anàlisi del que és just, contempla valors ètics com l'equitat, la dignitat, o el tractament similar en circumstàncies similars. Formalment, en la lletra, encara que massa freqüentment no en els fets, els drets humans es prenen com a referent del que és just. És d'esperar que el que és legal s'adeqüe al que és just, que just sigui font de legal, i que les desharmonies siguen esmenades. Digam a aquest significat justícia-font.

El diccionari María Moliner recull en segona accepció de just «conforme a dret o llei». Donant la volta a l'anterior significat, afirma que just s'ha d'adequar a legal. Digam a aquest significat justícia-legalitat, un concepte que, inserit en el sentit comú, predomina e impera, influint en què titulem ministre o Palau de Justícia per al que segons el concepte justícia-font deuríem dir ministre o Palau de Legalitat. En el seu treball, els jutges no estan interessats en la justícia-font (poden estar-ho en el seu temps lliure); actuen, merament, d'intèrprets oficials i autoritzats de la legalitat. Aquests conceptes, justícia-font i justícia-legalitat, serveixen per analitzar nombroses situacions. Apliquem-lo al problema plantejat.

Els defensors del dret d'autodeterminació estan fent servir el significat de justícia-font, els negadors, el de justícia-legalitat. Aquí hi ha el problema d'enteniment. Si el dret d'autodeterminació no és legal cal preguntar-se si és just i, en cas afirmatiu, fer-lo legal, ja que el que és just (la font) és més rellevant que el que és legal. I recolzar-se en la justícia-legalitat sense debatre la justícia-font és una versió extremadament subtil de la fal·làcia d'imprecisió retòrica que vaig discutir en l'article «No puc evitar-ho» (Levante-EMV 08-09-2017).

En cas d'estats sobirans, l'ONU no s'oposa als referèndums d'autodeterminació si les lleis o acords interns de l'Estat ho contemplen . Catalunya acompleix el contingut que Francisco Rubio Llorente llistava el 2012 per exercir-lo: concentració en un territori, tamany i recursos, voluntat col·lectiva; que amplie amb llengua, cultura i història. Això són elements pel debat, un debat que havia de centrar-se en la justícia-font, dons decidir el que just és previ a inventariar el que és legal.

«Fora de la llei hi ha el totalitarisme» diuen els qui prioritzen la justícia-legalitat, una consigna que no aporta res al cas que ens ocupa i que no ajuda a l'anàlisi precís: Els convide a reflexionar sobre una altra de diferent: «Fora de la llei està el que és just i encara no forma part de la llei».