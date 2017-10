Immersos en la voràgine informativa del referèndum català, espectadors d'un polèmic procés polític que capta tota l'atenció mediàtica possible, la imatge televisiva de dos infants discapacitats, Iker i Pepe, banyant-se junts en un platja de les Canàries ha trencat per uns instants, gloriosos instants, la cadència hostil, càustica i crispada d'una crisi política que posa en relleu, una vegada més, les greus dificultats de l'Estat espanyol per trobar un consens que permeta una convivència institucional més o menys compartida, si més no.

Les últimes setmanes les notícies que aboquen els mitjans i les xarxes socials són un allau d'amenaces, contra amenaces, recursos judicials, contra recursos, polèmiques, manipulacions, crítiques, visceralitats diverses, que han convertit la informació en un tema únic que, tot i reconéixer la gravetat institucional i constitucional dels fets, no deixa d'aprofundir en el sectarisme i la divisió de la ciutadania, tant la catalana com l'espanyola. O, si de cas, en el fastig de l'audiència més allunyada, absentista o indiferent del conflicte polític entre l'Estat espanyol i Catalunya.

Iker és un infant de cinc anys que viu a Toledo afectat per una paràlisi cerebral que va tindre el gest de trencar la seua vidriola per ajudar a Pepe, un xiquet de Canàries que pateix una malaltia rara, de caràcter mitocondrial, és a dir, que l'origen està en una desconeguda mutació genètica que no li permet gaudir de les funcions orgàniques essencials, com parlar o caminar. Iker va escoltar dels seus pares que la família de Pepe estava recollint fons perquè l'equip del catedràtic de bioquímica Julio Montoya, de la Universitat de Saragossa, poguera estudiar la malaltia i oferir una mica d'esperança a la família per trobar-hi tractament.

Els pares d'Iker van penjar a les xarxes socials el seu gest de trencar la vidriola per oferir els cinquanta euros que contenia a la causa de Pepe. I no debades, l'èxit inesperat de la iniciativa va comportar que en poc de temps els fons recaptats s'incrementaren a bastament gràcies a la seua solidaritat.

Com a mostra d'amistat i agraïment, els dos infants i les dues famílies han compartit uns dies de vacances a Canàries i els informatius de televisió ens han oferit unes imatges plenes d'amistat, solidaritat i esperança. Imatges de dos infants discapacitats, agafats pels pares, banyant-se a la platja rient feliços, contents pel contacte humà, alegres, humils i esperançats, agafats a la vida fortament, malgrat tot. Esta lliçó moral, la de la humilitat, l'alegria de viure i l'esperança dels dos infants discapacitats no és qualsevol cosa.

La notícia, un lliri blau solitari entre un camp de cactus, de segur que haurà commogut l'audiència, sobretot després d'un informatiu atapeït de notícies que demostren la incapacitat de les persones per a la comunicació, el diàleg i la tolerància. La lliçó dels dos infants, més enllà del tòpic de la innocència, és la demostració tangible que la humilitat, la solidaritat i el diàleg ens fa humans als humans. No sempre és possible, cal acceptar-ho, però sempre hem de valorar-ho com a punt de partida. Comprenc que la crisi entre els partits independentistes, representats pel senyor Puigdemont, president de la Generalitat, i els constitucionalistes, representats pel senyor Rajoy, president del Govern de l'Estat, és un tema complex que arrossega importants greuges polítics i sentiments identitaris històrics que, personalment, puc entendre perfectament. Però mai no hem d'oblidar els perills del sectarisme, l'enfrontament directe i l'oberta hostilitat política, sobretot en la història recent d'Espanya.

De qualsevol manera, allò que resta ben clar és que cal tindre en compte la lliçó moral d'Iker i Pepe, dos infants discapacitats units per la humilitat, la solidaritat, l'alegria de viure i l'esperança que ens van deixar atònits, bocabadats, després que a penes uns instants abans els presentadors informaren sobre un multitud de querelles, recursos, contra recursos, amenaces i contra amenaces mil. Cal prendre nota, ens farà més humans als humans.