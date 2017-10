Unas imágenes no valen más que 669 palabras

Los independentistas catalanes no han sido capaces de construir un relato positivo de sus pretensiones. Desde un principio, su relato ha tenido por objetivo atribuir al resto de España, a los españoles, toda una serie de maldades, errores, antidemocracia y un largo etcétera de tópicos que son bien conocidos, y que son del todo falsos. Con ello han demostrado, una y otra vez, su capacidad de manipulación. Este falso relato, que intenta denigrar a los demás por la incapacidad de fundamentar sus propias pretensiones, ha sido comprado por cientos de miles de ciudadanos catalanes convertidos poco a poco en independentistas. Y más recientemente a esa legión de conversos al independentismo se han sumado algunos medios de comunicación y numerosos periodistas, en particular algunos de medios extranjeros. No parece dudoso que los relatos tremendistas venden mucho más que contar con rigor lo que sucede en la realidad contextualizándolo adecuadamente.

El 1 de octubre de 2017 se confirmaron todos los malos augurios anunciados hace muchos años. No se sabe cuántos con precisión, pero probablemente más de un millón de ciudadanos, la inmensa mayoría independentistas, se dispusieron a desobedecer las sentencias del Tribunal Constitucional y las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de jueces de instrucción. Los ciudadanos que ocuparon los centros educativos preparados para votar no estaban ejerciendo derecho alguno reconocido. Los ciudadanos que se apostaron alrededor de los centros dispuestos por la Generalitat para votar no estaban ejerciendo ningún derecho fundamental. Estos comportamientos nada tienen que ver con los derechos de reunión, de manifestación o de expresión, como se dice con insistencia torticera. Los ciudadanos que ocuparon centros públicos, que constituyeron mesas de votación y que votaron sabían muy bien que estaban llevando a cabo actuaciones contrarias a las leyes y a las resoluciones juidiciales.

Y debían saber también que los derechos de reunión y manifestación dejan de ejercerse cuando se convierten en comportamientos constitutivos de infracciones administrativas o de delitos. Y no es necesario enumerar aquí las infracciones administrativas y delitos que suponen comportamientos como los de ocupar centros docentes y constituir mesas de votación en contra de resoluciones judiciales, los delitos que comporta la utilización de datos personales al margen de la legislación que los protege, o los delitos que comporta desobedecer las ordenes que dan las autoridades en el ejercicio de sus competencias, en particular desobedeciendo las ordenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la finalidad de cumplir resoluciones judiciales.

Los Mossos d´Esquadra incumplieron las órdenes que les dieron el Tribunal Superior de Justicia y los jueces y fiscales de desalojar todos y cada uno de los centros públicos en que podían tener lugar las votaciones del referéndum ilegal. Hemos podido escuchar que los Mossos alardean de que desalojaron unos 200 centros de votación de los más de 2000 previstos, sin duda los menos comprometidos; los centros en que no había una resistencia organizada por los independentistas, a tenor de sus propias manifestaciones. Y de manera torticera dirigieron a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía a los lugares comprometidos en que se sabía que se concentraban independentistas violentos o simplemente antisistemas dispuestos a desobedecer las ordenes judiciales y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Cuando lo que sucede es que el Govern y el Parlament catalanes y algunas asociaciones independentistas están dinamitando España, lo que pretenden destacar todos ellos, como relato de lo que sucedió el 1 de octubre, es que asistimos a la violencia de un Estado autoritario contra una pacífica población que solo pretendía votar. El golpe de Estado perpetrado desaparece del relato, y del relato desaparecen también los jueces y sus resoluciones, las ocupaciones de centros, la resistencia nada pacífica a la autoridad. Y ese relato fue comprado por la mayoría de los medios de comunicación audiovisuales y por algunos corresponsales extranjeros así como por los partidos populistas españoles. Pero dicho relato es falso, no había entre los votantes ciudadanos responsables, sino todo lo contrario, fueron a votar incumpliendo la ley y resoluciones judiciales y resistiéndose a la autoridad que pretendía dicho cumplimiento. Y el saldo fue solo de dos heridos hospitalizados, lo que pone de relevancia el comportamiento ejemplar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, habida cuenta de los planes catastrofistas que los independentistas habían planeado. En las circunstancias que hemos conocido, difícilmente podía actuarse con mayor proporcionalidad, aunque lamentemos las consecuencias de la desobediencia a la autoridad. Como en el dicho bíblico, los independentistas solo ven la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio.

El relato independentista excluye todo lo que no sean unas imágenes manipuladas en las que se pretende mostrar que fueron unos ciudadanos virtuosos los que ocupaban centros de votación, formaban mesas y obstaculizaban el cumplimiento de resoluciones judiciales. El relato independentista omite también los policías heridos. Oculta el acoso a una policía democrática que respondió a las provocaciones y a los acosos previos y posteriores con prudencia y proporcionalidad. Y lo que es más grave, el relato independentista omite que la sociedad catalana está fracturada.

Los independentistas tienen la suerte de no haber conocido lo que son cargas por policías no democráticas, como las del franquismo. Y esa suerte se debe a que desde 1978 España es una democracia en la que la protección y garantía de los derechos fundamentales ha alcanzado las más altas cotas en el mundo occidental. Las actuaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en España a lo largo de las últimas décadas, a salvo de las excepciones que existen en cualquiera organización democrática, son ejemplares, han aprendido, interiorizado y practicado el mandato constitucional de proteger el ejercicio por los ciudadanos de sus derechos fundamentales y libertades públicas, así como garantizar la seguridad de los ciudadanos.

La manipulación informativa ha sido de tal envergadura que en los primeros momentos ha afectado al crédito de la democracia española. Pero las democracias más importantes de Europa y la Unión Europea no han caído en la trampa urdida por los independentistas respaldando a nuestro Estado de derecho frente al golpe perpetrado por los secesionistas. Por eso decimos que el relato independentista de lo sucedido el 1 de octubre que se concreta en unas imágenes descontextualizadas, distorsionadas y manipuladas de supuesta violencia policial no valen más que las 669 palabras de que consta el mensaje de Felipe VI el 3 de octubre de 2017. Valen mucho menos. Con razón el rey no hizo mención a los heridos el 1 de octubre, ni a la necesidad de dialogar con los golpistas. Dejó a un lado la paja y centró la atención en lo importante, en identificar lo sucedido, el golpe de Estado perpetrado por las instituciones autonómicas catalanas, y la necesidad de restablecer el orden constitucional en Cataluña.

El mensaje del rey ha sido necesario a la vista de un Gobierno incapaz de evitar el golpe, de un PSOE cuya lectura principal de lo sucedido ha consistido en proponer la reprobación de la vicepresidenta del Gobierno, y de los partidos populistas y nacionalistas que quieren pescar en rio revuelto. Si el Gobierno no actúa y el PSOE persiste en seguir instalado en un mundo paralelo junto al problema de los independentistas tendremos un problema mayor; el de un Estado sin Gobierno y sin oposición responsable. La tarea que los partidos constitucionalistas deben afrontar no es de un día, ni de semanas o meses, ni de la aplicación o no del artículo 155, será una tarea que durará años.