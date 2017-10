Pluviòmetres automàtics i pluviògrafs

La intensitat de la precipitació és una variable meteorológica que és clau per entendre com es poden produir inundacions en alguns indrets on només plou 20 mm en un dia, mentre que en altres indrets on la precipitació supera els 50 mm no hi ha incidències. Així, si la intensitat de la precipitació és elevada i el terreny és impermeable, com en una ciutat, els embornals difícilment absorbiran tota l´aigua caiguda i, si els carrers tenen pendent, pot haver-hi inundacions en la part baixa de les ciutats ja que l´aigua s´acumula en les zones deprimides del terreny.

És important d´assenyalar que la intensitat de la precipitació es va mesurar durant molts anys amb els pluviògrafs, el més clàssic dels quals és d´un científic català, Jardí, que donava el nom al pluviògraf Jardí, inventat pel Dr. Ramon Jardí l´any 1921. La intensitat de la precipitació es podia calcular a partir de les bandes d´un paper que té el pluviògraf en el seu interior.

En l´actualitat, encara que hi ha pluviògrafs, la majoria de pluviòmetres automàtics ja fan la funció de pluviògrafs i poden mesurar la intensitat de la precipitació. El problema que hi ha amb la intensitat de la precipitació és que, depenent del tipus del pluviòmetre (Oregon, Davis, Nenatmo, Vaisala o altres professionals, com els de les institucions, Servei Meteorològic de Catalunya o Agència Estatal de Meteorologia), la intensitat serà molt diferent. Això és perquè el mecanisme dels pluviòmetres és diferent, i el temps en què calculen la intensitat de la precipitació és diferent. A més, amb intensitats elevades els pluviòmetres d´afeccionats (Oregon, Davis, Nenatmo) no donaran unes intensitats tan aproximades a les reals com les dels pluviòmetres automàtics més professionals.