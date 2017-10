Tras un breve paréntesis de la historia de España

Hay imágenes que lo dicen todo. Horas después de la violencia policial desatada contra la población civil catalana que ha horrorizado al mundo, la grada del estadio Santiago Bernabéu canta a coro triunfalmente «¡Que viva España!». Ha sido un cántico de victoria bélica. Y no ha importado que los presuntos enemigos derribados a golpes estuvieran desarmados. En el coliseo que Franco concibió como «Estadio nacional» y ayudó a financiar con dinero público (Delegación Nacional de Deportes: 980.000 pesetas de la época) y hormigón procedente del trabajo esclavo del Valle de los Caídos, han ondeado febrilmente las banderas blancas del club monárquico y las rojigualdas del Estado, como si fueran una y la misma cosa. Las decenas de miles de personas que cantaban victoria no sólo no estaban avergonzadas, ni siquiera apenadas, por los centenares de heridos civiles e inermes ante la brutalidad de las porras, sino más bien exultantes y orgullosas. La distinción schmittiana realizada desde la capital de España entre «nosotros, los españoles» y «ellos, los catalanes» ha quedado una vez más dispuesta para quien quiera verla. Desde el «viejo catalanote» con que la aristocracia castellana zahirió a su rey Fernando de Aragón al «Pujol, enano, habla castellano» y el «Piqué, cabrón, España es tu nación» las manifestaciones populares y las disposiciones de las elites directivas españolas no han sido capaces en medio milenio de comprender que hay una parte de España que no habla castellano ni se siente castellana. Todo lo que no se asimila al complejo nacional-católico español sigue siendo extranjero. Debe asimilarse o desaparecer.

La mentalidad bélica castellana, forjada en siglos de constante sucesión de lucha y tregua con los sarracenos de la Reconquista y luego de expolio y esclavización de los indígenas americanos, sigue siendo crónicamente intolerante hacia todo lo que no sea ella misma.

La característica incapacidad de las elites dirigentes españolas para pactar la convivencia respetuosa con otras religiones, lenguas, culturas y naciones del Estado explica en buena parte la violencia permitida y alentada por las instituciones desde 1492 a lo largo de toda las historia de España contra los españoles no católicos o no castellanoparlantes, la opresión del estatuto de limpieza de sangre de los cristianos viejos sobre los impuros que duró largos siglos en una suerte de guerra civil soterrada, así como las sucesivas expulsiones de minorías y la correspondiente apropiación de sus bienes, el genocidio de la Conquista y, finalmente, la intolerancia religiosa que lleva a las guerras carlistas del siglo XIX y a la guerra civil española en el XX.

El mito fundacional de la esencia española nacionalcatólica obliga a diversas falacias injuriosas, entre ellas las conceptuales. Así se aplica el término sesgado de «problema» que la historiografía oficial ha aplicado siempre a las minorías sucesivamente reprimidas, castigadas, expulsadas o aniquiladas. Primero fue el «problema judío» que se liquidó con el decreto de expulsión-conversión. A los expulsados se les confiscaron (robaron legalmente) sus bienes inmuebles, y a los convertidos se les hizo la vida imposible justamente por haberse convertido. Surgieron así los apelativos infamantes aplicados a los descendientes conversos de los judíos: tornadizos (porque en secreto se volvían al «vómito de su primera fe»), basiliscos y marranos entre ellos. Este ya fue el nuevo «problema» que habría de solventar la Santa Inquisición, una institución tan española que tuvo que venir un francés a suprimirla: el «problema de los conversos» que persistían en sus erróneas creencias a escondidas o bien pretendían equipararse impertinentemente a los cristianos viejos.

Luego llegó el problema flamenco que acabó en la independencia de los Países Bajos, después el «problema de los moriscos» que acabó con su expulsión, luego el «problema de las colonias rebeldes» que incomprensiblemente detestaban la esclavitud y que acabó con su independencia, hasta llegar a los actuales «problema catalán» y «problema vasco», que ignoramos cómo acabarán, pasando por el problema de los erasmistas, alumbrados, quietistas, afrancesados, masones y otros expulsados o perseguidos del católico reino.

Claro que si hay un problema constante a lo largo de la historia de España no es el de las sucesivas minorías heterodoxas expulsadas, reprimidas o aplastadas, sino el de una única ortodoxia central soberbia e intratable.

Cuando Leopoldo Lugones escribe respecto a las misiones jesuíticas en América que España nunca supo dominar sin oprimir, se refiere a la Corona de Castilla que colonizó América impidiendo de hecho a los aragoneses participar de la empresa («a Castilla y a León, nuevo mundo dio Colón»), así como al Estado que surgió de su hegemonía política sobre el reino de Aragón. Esa Corona, primero castellana y luego española, nunca supo dominar sin oprimir

El verdadero problema del Estado español se cifra en su propia incapacidad histórica para tratar con respeto a los grupos de población periféricos a una capital más bien parasitaria.

Para la oligarquía territorial al mando del aparato del Estado, Castilla fue desde el principio España, y España, Castilla. A ese pertinaz error óptico responde el persistente intento de anular en lo posible la España no castellana.

Así, ante el hecho probado de que la expedición de Colón a América fuera financiada en la parte correspondiente a la Corona por Luis de Santángel, no sólo judío, sino aragonés avecindado en Valencia (un doble problema, por tanto), surgió la conveniente leyenda castiza de que fueron las alhajas generosamente empeñadas de la castellana y católica Isabel las que permitieron el Descubrimiento. Con tal útil ficción de calado popular, todo quedaba en casa, es decir, en la patria que sólo es católica y castellana. La interesada confusión secular entre España y Castilla llega hasta el día de hoy, pues ha sido siempre la misma parte dominante de España la que se ha alzado a lo largo de la historia moderna armada con un nacionalismo intolerante frente a las distintas minorías reprimidas. Fue así como los autodenominados nacionales se levantaron en armas el 18 de julio de 1936 contra la España republicana, convirtiendo una vez más a las víctimas en antinacionales (antiespañolas) gracias al golpe de Estado español dado por los nacionales de la España eterna.

Después de un breve periodo de cuarenta años, han vuelto las dos Españas. Una de ellas, la brutal, es la de siempre.