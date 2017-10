El temps de TV3

Hace muchos años, cuando TV3 se podía ver en la Comunidad Valenciana con facilidad y no por cable como ahora, todos los aficionados a la meteorología éramos aficionados a los espacios dedicados a la información meteorológica que daban en sus informativos. En su previsión daban prioridad, lógicamente, a Cataluña, que siempre denominaban «Principat». En una segunda fase, como en un zoom, hablaban de la previsión en el resto de los espacios de habla catalana, «País Valencià» y «Les Illes», sin que por ello dejara de seguir apareciendo en el mapa Cataluña. Era, probablemente una forma de establecer un vínculo geográfico, y puede que algo más, entre estos territorios, a los que también añadían la llamada «Franja de Ponent», las comarcas orientales aragonesas donde se habla catalán, Andorra y la «Catalunya Nord», la región del sur de Francia articulada en torno a Perpiñán. El otro día en ABC descubrieron «con sorpresa» como esta previsión, que se viene haciendo hace más de 30 años, se hacía para la Diada del 11 de septiembre, como una muestra del imperialismo catalán. Lo cierto es que de la previsión del conjunto de los que algunos denominan «Païssos Catalans», que yo nunca oí con esa expresión en los que hacían la previsión, TV3 saltaba a una previsión del continente europeo en el que entonces ya aparecía el resto del estado español. ¿Es ese mapa de previsión meteorológica una forma de expresar una idea de país único diferente del resto de España? No lo sé, lo cierto es que en otros lugares del mundo las previsiones meteorológicas de las televisiones permiten «reivindicar» territorios, incluidos a veces en otros países. No obstante, y con un sentido práctico, muchos de los que acabamos dedicándonos a hacer previsiones acabamos admirando ese modelo de TV3, no por lo territorial sino porque acertaba más que la previsión nacional, porque delimitaba mejor las comarcas y territorios afectados, porque explicaba de forma didáctica las causas de los fenómenos, porque permitía interactuar a los espectadores enviando fotos y mensajes y, al final, ha acabado siendo un modelo adoptado por casi todas las televisiones que hacen previsiones de calidad, incluyendo a la propia TVE. De hecho, no sólo ha exportado el modelo sino a las personas que se formaron en esa televisión autonómica.