9 d'Octubre, ja toca

Un any més, commemorem el 9 d´Octubre, Dia Nacional del País Valencià, en el que les valencianes i els valencians tornarem a eixir als carrers per celebrar el nostre naixement com a poble.

Aquesta diada està marcada per la revindicació d´un finançament valencià que servesca per impulsar el nostre autogovern, dissenyar les nostres polítiques i millorar la vida de les treballadores i treballadors i del conjunt de la societat valenciana perquè ja toca acabar amb l´espoli fiscal, les discriminacions i les polítiques antisocials i antivalencianes del govern espanyol.

Per això, cal una veritable mobilització social unitària, transversal i plural de totes les entitats, partits i sindicats, sense protagonismes ni imposicions, per obligar el govern de l´estat a capgirar la situació i a posar en valor el nostre País i les nostres institucions d´autogovern. La mobilització no ha de ser cosa d´un dia o d´una manifestació puntual sinó d´un procés d´apoderament i autoorganització del nostre poble a cada poble i ciutat per informar sobre com ens afecta l´infrafinançament, quines són les nostres alternatives i les mesures de pressió necessàries per anar avançant amb pas ferm i decidit.

Tenim un País per fer i en aquesta tasca les treballadores i treballadors valencians necessitem avançar en eixe camí de les millores socials i laborals, perquè ja toca que deixem de pagar una crisi que nosaltres no hem generat. I per fer-ho calen polítiques decidides al servei de la majoria de la societat. Sabem el que volem i sabem com fer-ho; sols necessitem decidir a casa nostra les nostres polítiques, perquè ja toca que puguem decidir sobre totes les matèries laborals, socials, econòmiques i nacionals, ja toca avançar en el nostre autogovern assumint noves responsabilitats i competències que ens servesquen per fer un País Valencià més lliure i igualitari.