9 D'octubre: València, ciutat oberta

Qui parlarà de València si no ho fem els propis valencians i valencianes? En estos dies en què la situació política fa que molts mitjans de comunicació pareix que només miren del Sénia cap amunt, els valencians ens reivindiquem com a Poble. Definir un model territorial d´Estat basat en l´equitat, la justícia i la història, sembla més que mai una tasca imprescindible que no es pot demorar per més temps. I els valencians hem de ser també protagonistes en la reivindicació d´un sistema de finançament que ens permeta arribar a uns estàndards de benestar òptims. Ho dic moltes vegades: no volem ser més que ningú, però tampoc menys que la resta. I València, com a cap i casal, sabrà estar a l´altura de les circumstàncies. Sabrà liderar esta reivindicació juntament amb les altres ciutats i pobles de totes les nostres comarques i, per descomptat, amb la Generalitat.

València és una ciutat moderna, oberta, diversa, que viu amb l´anhel de progressar cada dia més, de gent honrada, que s´esforça. Necessita, tanmateix, de les eines necessàries per a continuar avançant. Una de les principals, sens dubte, és comptar amb unes infraestructures potents per a continuar sent, com ho ha sigut al llarg de la seua història, terra exportadora de cultura, d´innovació, del fruit de la nostra força de treball i de la nostra gent emprenedora. En definitiva, necessita d´uns mitjans de comunicació que ens connecten de portes cap a fora, a Europa, i de portes cap a dins, per tal que ens reconeixem com a Poble.

En este sentit, el Corredor Mediterrani és un dels eixos de futur pels quals des de València estem treballant amb més esforç. No volem tornar a ser "semàfor d´Europa", ara per ferrocarril. València ha de comptar amb una connexió ferroviària àgil i eficaç, de manera que la nostra capacitat exportadora s´estenga cap als fils comercials del continent africà pel Sud, i cap aquells que travessen tot Europa fins endinsar-se en el continent asiàtic. No és cap somni, sinó un bany de realitat d´allà on hem d´estar presents els valencians. En la nostra ciutat, a més, això implicarà deixar de ser un cul-de-sac i propiciar una connexió soterrada que travesse València de Nord a Sud.

El nostre futur està compromés amb polítiques de progrés com estes. Reivindicacions que han de fer-nos alçar a tots i totes, més enllà d´ideologies o sigles partidistes. El Nou d´Octubre és una data clau, plena de simbolisme, per a reclamar la nostra capacitat i voluntat d´autogovern. Que la nostra identitat com a Poble i les nostres reivindicacions no s´invisibilitzen. Proclamem-ho a una veu.