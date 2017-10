Un 9 de Octubre muy especial

Si puede, busque en la red la "entrevista" a Jaume I, encarnado en el humorista Eugeni Alemany. Nos cuenta su peculiar versión de la conquista de esto que ha llegado a ser la Comunidad Valenciana, con un desparpajo genial: aquellas batallas fueron, en su boca, una especie de excursión, más doméstica que heroica, más familiar que épica. (Ver enlace a youtube en página web de la Generalitat). Ojalá fuera siempre tan sencillo reírnos. Ojalá fuera verdad aquello que algunos parecen creer: que desde que se izó el Penó de la Conquesta hasta hoy esta ha sido una tierra amable, feliz por definición, políticamente integrada y socialmente cohesionada; bien tratada, sin deudas que reclamar y universalmente reconocida, en todo momento, por su respeto al medio ambiente, la honestidad de sus gobernantes y la estima por su cultura. Y sin tópicos. Pero no. De todo hubo, de todo ha habido y de todo habrá.

El otro día acudí a la presentación de un magnífico libro: "Nou viatge pel País Valencià", de los profesores Novell y Sorribes, y un ciudadano preguntó cuál era nuestra "esencia identitaria" o algo similar. Los autores contestaron quitando dramatismo al asunto. Yo, personalmente, le hubiera dicho: "somos un pueblo normalito con una diferencia respecto de otros: vivimos obsesionados por preguntarnos por nuestra esencia identitaria". Así que así estamos un buen trecho de nuestra historia: unos embelesados con la realidad existente, conformes con lo que los santos y reliquias protectoras nos otorgaron y otros envueltos en un mal de amores por la propia patria que no deja ni sosiego ni se resuelve en nada consistente. ¿Por que le llamamos sexo si en realidad queremos hablar de amor?, esta es la pregunta que muchos deberían plantearse. Ausiàs March, nuestro protohéroe erótico lo tenía mucho más claro; aunque también es verdad que en aquella época las élites valencianas -o como se autodenominaran- eran más poderosas y, quieras que no, por ello mismo, más dichosas, menos por saberse pecadores, algo hoy superado, gracias a Dios. El asunto se complica cuando el rebaño de los satisfechos y el de los desgraciados se mezclan. Y luego están las comarcas, las provincias, las ciudades angustiadas, la Isla de Tabarca, el Brexit y varias cosas más que, perteneciéndonos, soy incapaz de recordar.

Hace 40 años mataron a Miquel Grau por defender la autonomía. No sé si los que ahora desfallecen defendiendo la autonomía "pura", sin atisbo de maldad importada, lo celebrarán. Casi seguro que no. Pero dejémoslo pasar. Casi mejor así. Miquel Grau fue víctima de un acto terrorista cuando pegaba un cartel determinado: el que convocaba a la manifestación del 9 d'octubre en València. Alicante hizo esta contribución de sangre al proyecto común. El caso es que a esa manifestación acudió mucha gente. Mucha es mucha. Medio millón, setecientos mil... Nunca lo sabremos y seguro que El País tiene una máquina que prueba que hubo infinidad de menos, que en Madrid siempre tienden a inventar drones para ocultar los cielos si los de provincias nos amontonamos. Pero de eso se trató. De unidad. Las fotos de la Jornada son tremendas. Y casi más el hecho de que caminaran juntos representantes del franquismo agónico y de los muchos partidos comunistas y, en medio, casi de todo. Valga el lugar común de la fiesta: lo fue. Y eso que en los días cercanos, aparte del asesinato de Alicante, grupos de fascistas hacían lo que saben, con sus argumentos de puños y pistolas. Que yo no sé porqué en cuanto en Valencia hay una mani por la autonomía los defensores de la auténtica autonomía tienen que aporrear a personas que, ay, cumplen con sus sagrados preceptos constitucionales usando los derechos de expresión, reunión y manifestación. Siempre hay alguno que dice que es porque ofenden sus sentimientos. Como si el órgano de los sentimientos sólo lo tuvieran las gentes de estribor probado en la nostalgia de Brunete y de la Plaza de Oriente.

Pero fue una fiesta. Y lo que se pedía, por derecho, era autogobierno. Esa "autonomía" de la que, en realidad, tan poco se sabía. La autonomía, en aquellos inciertos años, fue un grito en algunos territorios. En otros no, salvo por algún apacible mimetismo. (Cuánto bien haría en estos días leer la historia de cómo se construyó auténticamente el mapa autonómico: poco tiempo ha habido, pero aquí todos tenemos un Ministerio del Tiempo Legendario: a menos historia comprobable, más leyenda). Fue una fiesta que consiguió su objetivo, mediante la Constitución, de lo que me alegro. Y es que yo soy muy constitucional. Ya lo fui entonces: prediqué a su favor. A otros no los ví. Pero nadie tiene más fe que el converso. O sea que la Constitución abrió un camino que aquí se trató de seguir. Y se siguió bien, aunque nos hicieron trampa con aquello del artículo 151, rebajado al 143. Es historia vieja, desde luego. Vade retro: no es caso que recordar cómo, de vez en cuando, la Constitución se ha retorcido hasta hacerla sudar sangre.

O sea: 9 d'octubre de hace 40 años. En poco, 35 años de Estatut. Y el año que viene 600 años de institución de la Generalitat. A mí me gustan estas conmemoraciones. No creo que le hagan mal a nadie. Y ya me gustaría que este año, y el que viene, y todos, convivieran ideas y voces, y hasta banderas diversas -o, mejor, que no hubiera banderas-. Lo mejor que nos podría pasar es un valencianismo de amplio espectro, cívico, plural, de la mayoría, sin aristas que hagan daño en otros lugares de España pero suficientemente afinado y afilado como para penetrar en los palacios del poder político y económico. Lo mismo no puede ser. Pero lo importante es entender, este año tan especial -por lo de los 40 años, digo-, que o parecemos unidos o la Autonomía real, esas cosillas que sirven para que haya escuelas, hospitales, carreteras, atención a dependientes, cultura, juzgados, medio ambiente y eso, se nos va a frustrar. Podemos dejarnos de ringorrangos de himnos, penachos y oropeles, que tiempo habrá para su disfrute. Tampoco me voy a poner dramático. Que qué hartazgo de dramatismo llevamos encima. Pero reconocerá usted que un poco maltratados si que estamos. Y que a ver si entre unos y otros hablando de cosas muy importantes, que lo son, nos distraen de la necesidad de pensar en una España que acoja a todos. Y también a los valencianos. A los impávidos victimistas y a los derrotados en las últimas elecciones que llaman victimistas a todos los demás. A los felices de haberse conocido y a los consustancialmente infelices. Porque si no iremos mal. No sé adonde, pero adonde vayamos iremos mal y llegaremos mal, como si fuéramos un pueblo mal planchado.

Hay fiestas que son sólo para la fiesta. Y otras que han de ser reivindicativas. Las cosas están así. Miremos atrás sin ira. Y a los lados. Y arriba y abajo. Aquí nadie quiere irse. Lo que queremos es estar. Más o menos confortablemente. Tampoco pedimos demasiado. Pero habrá que pedirlo unidos. El 9 d'octubre. Y otras veces, luego.