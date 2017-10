Nación de naciones

A comienzos del siglo XVIII, reinando Luis XV, el Barón de Montesquieu afirmó que Europa era una Nación compuesta por muchas naciones, como ahora nos propone Pedro Sánchez para resolver el problema catalán. Y es que no sabemos valorar lo que tenemos en casa.

Pero esta definición entraña complejos problemas por resolver tras tres siglos de debate entre filósofos y pensadores de la talla de Balzac, Humbolt, Meinecke, Fitche, Toynbee, Ortega, Burke o Adam Müller a los que se incorpora con cierto retraso Sánchez, el que en 2015 aparecía fotografiado en el Price con su esposa bajo la bandera de España.

Pero antes habrá que aclarar que es una Nación, para lo que hay variadas opiniones. Para la Real Academia es «un conjunto de ciudadanos bajo un mismo gobierno»; para Roberto Augusto, «una Nación es lo que los nacionalistas creen que es una Nación» más o menos lo que ahora pasa en Cataluña. Cavour lo simplifica en una frase «L´Italia fará de sé», o sea que Italia en su momento se pronunciará y para Ortega es «un proyecto de porvenir», mientras que para Toynbee es «una combinación de tribalismo y democracia» lo que implica no decir nada.

La idea de Nación nació en Europa en el año 1600, cuando se comenzó a admirar y valorar a los propios artistas comparándolos con los de otros pueblos creando un sentido de superioridad, cosa que se ha demostrado como su principal problema, ya que el sentirse superiores a los demás fue el origen de los peligrosos nacionalismos que degeneraron en racismo, nazismo y fascismo de tan fatales consecuencias. Como sencillo punto de partida hay que tener en cuenta que si a la Ciudad la hacen los individuos, a la Nación la hace la historia y punto, no los políticos.

Ahora bien, esas propuestas nacidas en un bar al amparo de una partida de chamelo tienen sus problemas, por ejemplo Europa como Nación se produce por una acumulación de Naciones, mientras la Nación que nos propone Sánchez es todo lo contrario, es una Nación fruto de la dispersión o disgregación de los territorios en forma de Nacioncitas antes Comunidades, que no satisfacen a nadie. Nosotros comenzamos llamándonos Reino, luego País, más tarde Comunidad y dentro de poco «Nacioncita». Valiente avance. Su proyecto es la Nación Española formada por 14 Comunidades y a parte los vociferantes de las Naciones de Cataluña, País Vasco y Galicia, como si Castilla, Aragón y Valencia no tuviesen nada que ver con la formación de España

Pero hay una segunda parte, que es la de lograr que los independentistas acepten participar en el proyecto Sánchez, manteniéndose dentro de la unidad de España, posibilidad muy remota ya que lo suyo es «nosaltres sols», porque para ellos la cosa no es cambiar de nombre a la España de las Autonomías por la España de las Naciones. Lo que se está debatiendo es diferente, es la salida de Cataluña fuera de nuestro país como una Nación independiente. No es un cambio de nombres -repito- es un cambio de proyecto político. Para solventar este galimatías yo recomendaría a Sánchez y a otros políticos en activo que leyeran el libro de Ortega «Europa y la idea de Nación» para no ir con tres siglos de retraso.

Y para terminar, ahora resulta que con tanto invento y después de cuarenta años, los socialistas nos vuelven a convertir en nacionales, como se llamaban las tropas y los territorios del general Franco. ¡Vivir para ver! Y las dos orejas para el pensador Sánchez.