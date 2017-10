La força, el poble i la llei

Després de tallar-li el coll a Calígula emperador, la Guàrdia Pretoriana buscava coronar un personatge que fóra pantalla o titella de les seues imposicions, personatge una mica calavera, clar és, i que trobà en la persona de Claudi. Claudi emperador, en la seua particular representació del drama, veia que només una força igual o superior als Pretorians podria anul·lar-los o neutralitzar-los. Però, on estava?, on trobar-la? Cregué que sí que podia existir eixa força superior. Encara que l´haguera de crear ell mateix. Tasca ímproba. Ordenà dessecar els marenys i marjals que envoltaven Roma, per donar terres que cultivar als romans, al mateix temps que, abans d´obrir les comportes per deixar escapar les aigües cap a la mar, muntava l´espectacle mai no vist a la Terra: un combat naval en viu i en directe entre els condemnats i forçats al treball per a delectació dels seus conciutadans. Els contendents saludaven Claudi que presidia: "Ave Caesar, morituri te salutant". Acabava d´inventar allò de 'panem et circenses'. El poble, doblement content per l´espectacle i les terres obtingudes, amà i seguí l´emperador Claudi en tot allò que diguera i fera. La Guàrdia Pretoriana havia estat vençuda.

La força, d´ulls cecs i ment obtusa, és un vector moral d´inferior capacitat a la voluntat d´un poble. Per molt que la força tracte d´imposar-se, irremeiablement acaba sent superada per l´expressió de la necessitat i la voluntat de la ciutadania, que té i presenta un pes irrebatible, i que acaba informant i conformant els actes i actituds dels governants. El governant no pot ser insensible a les demandes de la gent. Ha d´adequar el seu quefer a allò que necessita i proclama el poble. Estem parlant d´allò que en les societats actuals se´n diria "Principi Democràtic", el poder de la gent.

La llei, per tant, és una emanació del Principi Democràtic. I, òbviament, no pot estar en contradicció a la voluntat de les gents. Si així fóra, estaríem davant d´un conflicte. Conflicte que només pot resoldre´s de dos maneres: una, a través de l´expressió del Principi Democràtic, és a dir, la paraula, el diàleg i el consens; i dos, el manteniment de l´estatus anterior a la manifestació de la voluntat de les gents, és a dir, la imposició per la força d´un estatus vell contra el nou. Diàleg o força. La força és un vector d´inferior capacitat moral a la paraula, el diàleg i el consens. I, com tots sabem, la marxa i ascens de les societats està en la constant transformació i adaptació als nous temps, sempre de la mà de la voluntat lliurement expressada i pacífica de les gents.