Con transparencia

Con la situación desatada en Cataluña y los estragos, sobre todo económicos, que está empezando a ocasionar, más el no menos relevante enfrentamiento civil, nada en la esfera política y social volverá a ser como antes. Llegados a este punto, al que se ha llegado entre otras cosas porque en todo el período de la democracia los pactos entre el Gobierno central y los nacionalismos periféricos se han llevado a cabo más bien entre élites y sin transparencia hacia el ciudadano, sin explicarnos las cosas, debemos entrar necesariamente en otra dinámica.

Teniendo en cuenta que en todo este precioso tiempo ningún partido ha tenido la osadía de plantear un debate abierto e inclusivo sobre el modelo de Estado, solo la situación de riesgo económico y de enfrentamiento civil en que nos hemos visto han dado pie a la apertura de este necesario e inaplazable debate. Ante la falta de acuerdo entre partidos sobre la fórmula a emplear, parecería realista pensar que unas elecciones anticipadas al Congreso, al Senado, y al Parlament podrían resetearlo todo y ser un buen instrumento democrático para plantear de forma abierta, inclusiva, que todas las fuerzas políticas presenten sus propuestas de modelo de Estado, las sometan a debate y votemos. Y de acuerdo a la configuración de las nuevas aritméticas parlamentarias, que sean representativas de esta nueva situación, y con un mandato dentro de la ley, negociar con luz y taquígrafos un modelo de Estado acorde al nuevo escenario en que nos vemos inmersos.

Otro argumento que apuntala esta opción es que tras la crisis vivida, los representantes políticos que la han conducido ya no tendrían legitimidad y hay que dar paso a nuevos protagonistas. Es decir, someter a debate y votación el modelo de Estado a través de unas elecciones generales y autonómicas, en que los partidos presenten dentro de sus ofertas electorales el modelo de Estado. Hasta ahora, solo los economistas, destacando el esfuerzo pedagógico que Josep Borrell llevaba años haciendo, llegando a desarmar al mismísimo Oriol Junqueras con sus cuentos y cuentas de la independencia, abordaron estos mitos.

No es tiempo de echarse en cara lo que ha fallado para llegar a aquí, ni para culpas. Eso ya se encargará la historia de juzgarlo, sobre todo cuando cojamos perspectiva tras salir del atolladero. Ahora es tiempo de ofrecer salidas más democráticas y cargadas de mayor transparencia de las que hemos tenido hasta ahora. Ni la independencia podía ser posible sin el concurso de más amplias mayorías, excluyendo a la mitad de catalanes, ni al resto de españoles, ni se puede seguir manejando opacamente como hasta ahora. Una ruptura traumática como a la que estábamos abocados hubiera sido imperdonable para la historia. Pero, por otro lado, como demócratas, no podemos dar la espalda a una demanda social con representatividad, hay que buscar una forma constructiva de integrarla y sin causar estragos.

Estamos asistiendo a la ruptura de todos los paradigmas por los que se han regido la política, la economía y la vida social, hasta ahora. Estamos asistiendo a un cambio global, donde la ciudadanía reclama rendición de cuentas, pintar más en las decisiones y no limitarse solo a votar cada cuatro años; estamos maduros y preparados para abrir este melón que tanto aterra a los políticos. Es posible que estemos más preparados que los políticos para afrontar y votar este debate. La prueba es que se ha abierto este debate no por su iniciativa propia, sino por la urgencia de vernos ante el precipicio.

Los ciudadanos no queremos ser tutelados ni tratados con el paternalismo propio del sistema político que nos dejó la transición, corren nuevos tiempos y si no adaptamos nuestras leyes a estos, acabarán por engullirnos esas rupturas de paradigmas y formas de hacer política. Por ello debemos hacer un esfuerzo colectivo por entender e integrar las razones del otro aunque no nos gusten, por no etiquetar ni caer en los reproches, en el enfrentamiento, pues las soluciones más sólidas son las que se construyen de forma inclusiva, sin excluir a nadie en la toma de decisiones y buscando mayorías para lo relevante. No es posible seguir conduciendo esto mediante un juego a suma cero, ni en los escenarios de escalada se pueden mantener posiciones maximalistas. Cuando hay posiciones irreconciliables pero éstas cuentan con representatividad, hay que hacer un esfuerzo por abordarlas e integrarlas, y también a la amplia gama de matices que hay entre medias. El problema es que estamos aún analizando las cosas con esquemas del siglo XX, y los actuales líderes políticos son reacios al pacto, y no nos hemos dado cuenta de que a partir de ahora la historia nos pone ante el reto de saber gestionar una nueva complejidad líquida y maleable.