Simbología a gogó

En el Octubre Centre de Cultura Contemporània, rojo y negro tintan el Centenario de la Revolución de Octubre; la exposición comisariada por el escultor Emilio Gallego rescata símbolos e insignias y el artista, afincado en Requena, declara: "Cualquier revolución está ligada a la naturaleza": Fruits de l´historia, Segueix el rastre, De vermella naturalesa latent. Entidades, sociedades e individuos adoptan maneras y elementos que aglutinan. Colores y objetos, imperceptibles a invidentes, apelan a las emociones, "emocracia". Himnos y cánticos, inaudibles para muchas personas, desasosiegan o exaltan. Apuntaba Joan Romero, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Valencia: "Todavía la sombra de la dictadura es alargada". Javier del Pino, en su programa, dictaminaba: "Muchas banderas para combatir banderas". Simbología al servicio de tácticas que en otros lugares asombran. "Los americanos creen que todo es una película de Almodóvar con guion de Mendoza", comenta el periodista y escritor Juan Cruz. La historia está trufada de regímenes diversos que no han dudado en utilizar ingredientes simbólicos de fácil digestión para el pueblo, en pro del eficaz acatamiento multitudinario a mandatos y reglas. Cualquier gobierno, estado, monarca o dictador lo primero que hace es implantar su colección de diseños.

Los preceptos sikhs (India), tienen exteriorizaciones: "nadie corte jamás un solo pelo del cuerpo. Su cabello ha de ser recogido y anudado en la parte alta de la cabeza para ser cubierto por un turbante. Su barba, cuando crezca, será peinada verticalmente y atada al mismo nudo que el resto de sus cabellos. Lleve siempre el aro de hierro macizo que rodea su muñeca. Lleve consigo siempre un peine de hueso de animal. Lleve siempre el pantalón blanco, largo y estrecho. Lleve siempre, entre su cinturón y su kachba, la daga de la venganza", ("Anita Delgado. La Maharaní de Kapurthala", Elisa Vázquez de Gey). José Deleito y Piñuela, historiador y pedagogo, depurado tras la Guerra Civil Española, en un estudio sobre el siglo XVII español y sus peculiaridades ciudadanas, reseñaba sobre las comadronas que: "siempre andan cargadas de reliquias y piedras preciosas, como la del águila y el imán". Valiosos artilugios han identificado posiciones sociales privilegiadas: orbes de oro macizo para coronaciones imperiales, escudos de armas, órdenes en colgantes de joyería y bandas, coronas como la de la reina Isabel adornada con el legendario diamante Koh-I-Noor (montaña de la Luz), regalo de la Compañía de las Indias Orientales, originario de los reyes mongoles de la India (dicen que da mala suerte); cetros con esmaltes y piedras preciosas; escudos de armas convertidos en joya por Peter Carl Fabergé para los Románov. En oficios, carreras militares y labores académicas a individuos y colectividades se les otorgan togas, birretes, condecoraciones y galones distintivos de rango. El ámbito religioso es uno de los más nutridos hasta el punto de que se exigen requisitos íntimos para acceder a sus símbolos; "Tres vírgenes se casan con Cristo", ("Levante E.M.V.", 26/10/2011).

Oráculos de aquí y allá barruntan cambios significativos vaticinando comercializaciones bárbaras. ¿Qué mejor instrumento para estructurar glebas manipuladas que los símbolos? Los logotipos de marca son fundamentales para la idiosincrasia del negocio que gana si estos se posicionan. La sexualidad no escapa a etiquetajes, haciendo oídos sordos al hecho de que "hay tantas sexualidades como seres humanos". "¿Por qué solo los hombres y mujeres heterosexuales pueden caminar sin etiquetas. La sexualidad no admite normas. La sexualidad escapa, es imposible ponerle reglas", argumentaba el médico sexólogo de la Unidad de Psicología Clínica del Hospital General de Valencia Ricardo Rubio, en el salón de actos del IVAM durante la Mostra Viva del Mediterrani. En la misma charla, la profesora de Comunicación de la Universitat de Valencia Awatef Ketiti, hacía hincapié en que "la manipulación es intrínseca al discurso. Cuando la sociedad es potente, la sexualidad es más relajada. La reivindicación del burka es un síntoma de ese malestar con el cuerpo de la mujer y de la hiper visualización de imágenes". Se persigue, asesina y tortura por un símbolo. "Chechenia dijo que en Chechenia no hay homosexuales; hay campos de concentración en Chechenia para homosexuales", informaba una joven rusa del colectivo Lambda.

Las denominaciones de origen y el cultivo orgánico, simbolizan calidad alimentaria como la alcachofa de Benicarló, uva embolsada del Vinalopó, nísperos de Callosa o los tomates de El Perelló que solamente se produce entre mayo y agosto. El pictograma del globo terráqueo con cascos, en los autobuses turísticos, se ha expandido por rutas urbanas de capitales españolas, América y Medio Oriente. En Valencia, los cascos los lleva un sol, y los buses son de Transvia Tours, cuyo director general es Urbano Catalán Lorente (investigado en caso Taula derivado del caso Imelsa); "Un servicio que en la actualidad prestan dos empresas en virtud de una autorización municipal dada por el anterior gobierno local en 1999. La concejalía ultima el estudio económico para cuantificar el canon que deberán pagar las empresas que se queden con la concesión", ("Radio Valencia", 02/05/2017); "la Consellería de Justicia ha adjudicado a la empresa de transportes Transvia S.L, para los próximos dos años, prorrogables a otros dos, y por importe de 3,6 millones de euros, el servicio de taxi y vehículos con conductor para los órganos de la Administración de Justicia de Valencia y Alicante" ("EFE", 26/03/2017). "Cabify, (plataforma taxis) el nou negoci de Transvia" ("Diari Veu del País Valencià", 10/05/2017). El andaluz Enrique Ybarra Valdenebro, bisnieto del fundador de Hijos de Ybarra, ("La Y de Ybarra", su eslogan famoso), empresa de aceites y salsas, es el creador de la empresa: City Sightseeing ("globo terráqueo con cascos en autobuses turísticos"): "Quería crear el McDonald´s (otro símbolo) del "tour" turístico y ahí está", ("Diario de Sevilla, 19/02/2012).

Símbolos para salvaguardar, para condenar, para enaltecer, para recordar, para sobresalir, para engañar, para comerciar, para reivindicar, para dominar "No pueden quedarse ustedes solo con el himno de la Guardia Civil: Viva España, viva el Rey, viva el orden y la ley" dijo el portavoz del PNV Aitor Esteban, ("OK Diario", 11/10/2017). En el referéndum de la Constitución del seis de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, uno de los carteles utilizados para la campaña proclamaba. "El que no está conmigo, está contra mí. Pro España Católica" (Anónimo. Imp. Hijos de E. Minuesa S.L. Madrid (48X34cm), dato recogido en el ensayo: "La iconografía en la publicidad política de la transición democrática en España (1976-1986)", realizado por Susana de Andrés de Campo y Rodrigo González Martín de la Universidad de Valladolid.

"Un universo no está separado de otro más que por una mayor amplitud de sensaciones" (Jaques A. Maudit)