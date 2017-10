La crisis española

La crisis catalana, como era de prever, se ha convertido en una crisis de Estado. Probablemente la más grave en nuestros cuarenta años de democracia. Los medios de comunicación, termómetro del sentimiento nacional, que crean y a su vez son reflejo, llevan semanas llenando portadas con los distintos momentos de la rebelión del Govern catalán. Esta ha eclipsado importantes noticias, como el demoledor informe de la Policía sobre el expresidente Camps en relación a sus responsabilidades en el caso Valmor que le deja al borde de su procesamiento.

No es extraño. Catalunya, desde el auto-golpe de Estado del 6 y 7 de septiembre provocado por la escasa mayoría independentista parlamentaria, vive reglada con dos legalidades distintas y antagónicas: la Constitución Española y la nueva legalidad que en esos funestos días pretendió establecer el Parlament; la autodeterminación de Catalunya mediante un referéndum previo y la llamada «Ley de Transitoriedad».

Un territorio en el que coexisten dos legalidades tan contrarias, es equivalente a un territorio sin ninguna legalidad. Desde los «idus de septiembre catalanes» hemos podido ver como unas unidades de la Guardia Civil, que cumpliendo la orden de un juez, registraban la Consellería de Economía , fueron secuestradas por una multitud durante casi 24 horas, con la pasividad , sino complicidad ,de la Policía judicial catalana, los «mossos de escuadra». Los líderes de Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez daban mítines de madrugada subidos a vehículos destrozados de la Guardia Civil. Y podría poner muchos más ejemplos de que en Catalunya hoy no rige el Estado de Derecho, fundamento de la una democracia.

Sin duda el hombre clave en esta crisis de Estado es Mariano Rajoy. Como ya definió en su día Felipe González «ser presidente del Gobierno supone que tu teléfono es el último que suena». Rajoy no pasara a la historia como un estadista, y posiblemente ni siquiera aspira a ello. El mismo, con cierta franqueza se auto-definió como «un hombre de derechas de provincias». La crisis catalana le ha situado ante la tesitura de tomar decisiones cruciales. Nada más contrario a su carácter que siempre que hay pros y contras en una decisión, prefiere no tomarla.

Pero la pseudo- declaración de independencia de Puigdemont en la solemne sesión del Parlament del 10 de octubre le ha obligado actuar. Por lo que se conoce después de reunirse con el líder de la oposición, el socialista Pedro Sánchez esa misma noche durante varias horas, éste le aseguró el voto favorable del PSOE en el Senado a la aplicación del artículo 155 en Catalunya. Y Rajoy aceptó que en seis meses se cree una Comisión Parlamentaria para la Reforma de la Constitución. Mariano sino fuera un cortoplacista, la hubiera impulsado hace años, pues especialmente el título octavo de la Carta Magna - «De la Organización Territorial del Estado»- hace aguas desde hace bastantes años.

La respuesta de Puigdemont en mi previsión de hoy sábado 14 de octubre, que escribo estas líneas, hará prácticamente inevitable la aplicación del 155 en Catalunya, aplicación que puede adoptar distintas fórmulas, pues a tenor de su redacción constitucional deja un amplio abanico de fórmulas pues autoriza al Gobierno, previa aprobación por mayoría absoluta del Senado «a adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella –en este caso Catalunya- al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones para la protección del interés general».

Siempre dentro de las predicciones, PP, PSOE, y Ciudadanos votaran a favor de la aplicación del reiterado artículo 155. Todos los partidos nacionales del arco parlamentario nacional, menos Podemos.

En realidad a Iglesias le importa un comino la independencia catalana. Pero ha encontrado en los separatistas catalanes un aliado para su deslegitimación de la Constitución de 1978. Lo que él llama «el régimen del 78». Siempre dentro de sus disparates o mentiras, para Iglesias la Constitución que sentó las bases legales para el mayor periodo de democracia, paz interior y progreso económico de nuestra trágica historia, fue una continuación del franquismo con un maquillaje.

Si no fuera por sus respetables cinco millones de votantes las opiniones de este farsante populista no pasarían de anecdóticas. Como muestra un botón. Calificó las detenciones de Josep María Jové, Josep Lluís Salvadó€y otros más el 20 de septiembre, 48 horas detenidos, como que volvía a haber presos políticos en España. No es una cuestión meramente gramatical. No es lo mismo un político preso que un preso político. De ser equivalentes ambas formulaciones, Rafael Blasco, Fabra, Granados, Ignacio González, Bárcenas serían o habrían sido presos políticos.

Creo que la aplicación del 155, junto a la fuga de capitales de Catalunya, la falta de cualquier apoyo internacional a la independencia catalana, la masiva manifestación del 8 de octubre, conducirá al fracaso de este suicida proyecto independentista. Una vez enfriado el «soufflé» catalán espero – no estoy convencido de ello - que el PDeCAT vuelva a sus orígenes de partido nacionalista moderado. Esto es un requisito clave para que la inevitable reforma constitucional pendiente tenga porvenir, pues siendo el problema territorial la clave de bóveda de la crisis española, esta reforma tendría relativa eficacia si no es consensuada con los partidos nacionalistas moderados catalanes y vascos.