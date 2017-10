El passat 9 d´Octubre la ciutat de València va viure un episodi de violència que a moltes persones ens retrotreia a altres èpoques passades. Un grup d´ultres, activats i fins a cert punt «estranyament normalitzats», campaven pels nostres carrers amb la passivitat del propi delegat del Govern, qui consentia una contramanifestació pensada per rebentar la de sempre, vulnerant el dret a la llibertat d´expressió i emprant la violència com a única ferramenta. Tot des de la base de l´odi i, m´atreviria a dir, des de la base d´un profund complex d´inferioritat.

Algunes cares conegudes també ens han sorprés, camuflades entre els qui no entenen més que la llei de la força i la irracionalitat. Sobra dir que eixes persones no poden ser representants nostres a cap entitat, associació o institució democràtica. Les regles del joc són clares i en democràcia no tot val.

Em sorprén, dies després, vore l´evolució de l´assumpte i comprovar com es barreja la indignació de moltes persones amb aquella «estranya normalització» de què parlava a l´inici. Potser ajude a entendre este meninfotisme fer la vista enrere i recordar quines estratègies socials s´han desenvolupat a la nostra ciutat per part dels qui ens governaven i és que hem passat un quart de segle en què el pas ferm cap a la normalització democràtica no sempre ha sigut la màxima a seguir.

Prova d´açò són les nombroses accions que hem hagut d´implementar des de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals amb el suport del govern de Joan Ribó. I les hem hagudes d´implementar concretament 10 anys després de l´entrada en vigor de la Llei de la Memòria Històrica, una llei que per alguna curiosa raó el Partit Popular no s´ha atrevit a dinamitar, malgrat el seu passotisme per posar-la en pràctica o dotar-la de recursos.

Sense oblidar el treball d´aquelles persones que, amb anterioritat, iniciaren este camí a l´administració local –especialment Joan Ribó, Pilar Soriano, Amadeu Sanchis i Salva Broseta–, ni a aquelles que l´iniciaren fora de les institucions, en dos anys el Govern de la Nau ha retirat els honors i distincions franquistes que encara persistien a l´Ajuntament de València.

També hem instat a altres administracions i institucions a retirar els símbols que a la nostra ciutat romanien incomplint l´article 15 de la Llei 52/2007. Hem procedit a la retirada dels carrers franquistes, amb la màxima professionalitat que ens dóna, entre altres, haver-ho fet amb una entitat, reconeguda com a consultiva oficial, com és la Universitat de València. S´ha exhumat el cos de Teófilo Alcorisa, permetent així que els seus pogueren eixir d´eixe infern en què estaven sumits. I com no, hem fet visibles aquells espais que intencionadament s´havien ocultat a la ciutadania, com els refugis o els espais de la memòria.

Són accions que pretenen donar un pas ferm cap a la normalització democràtica. Són accions que, amb pas ferm, han de precedir a moltes altres futures perquè mai més haguem de presenciar espectacles com els del passat 9 d´Octubre.

Donem especial suport a les persones ferides i als fotoperiodistes que varen patir més d´una sacsejada. I continuem donant passos ferms, dins i fora de les administracions, juntes i junts, per eixa València que volem exemplar, digna, plural i democràtica.